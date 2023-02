Miquel Aguirre Oliveras (Banyoles, 1964) ha estat nomenat nou director del Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera, centre d'interpretació de referència sobre l'exili republicà provocat per la Guerra Civil Espanyola. Aguirre substitueix en el càrrec Enric Pujol –cessat el 24 de gener passat- i aposta per acostar el MUME als centres educatius i fer pedagogia sobre la memòria històrica. També s'ha proposat complementar el relat de l'exili amb una mirada cap a fenòmens com el refugi o l'emigració. El nou director del MUME és llicenciat en Història Contemporània per la UAB (1987), màster en organització i gestió d'empreses per la UPC i té el mestratge de funció directiva per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Un dels punts d'interès en la trajectòria de Miquel Aguirre ha estat la temàtica dels exilis i la Guerra Civil. En aquest àmbit, ha coordinat el projecte de Memòria Històrica de la ciutat de Banyoles i ha coordinat els dos homenatges que el municipi ha dedicat a les víctimes dels consells de guerra franquista i a l'exili. També ha comissariat l'exposició 'l'Escola d'Abans' (2019) al Museu Darder, dedicada a explicar l'educació durant la dictadura, i ha codirigit el documental 'El Passat en Comú' (2017), que recull testimonis sobre el primer franquisme. En el marc d'aquest treball per a la recuperació de la memòria, Aguirre ha posat l'èmfasi en fer visible el paper de les dones en el món del treball. En aquest sentit, ha codirigit els documentals 'Dones Pageses' (2018) i 'Teixidores d'Història' (2015), que han estat utilitzats com a recursos pedagògics a les escoles i instituts del Pla de l'Estany.