El pintor Ezequiel Torroella va néixer i morir a Palamós l'any 1998, el municipi i la Costa Brava li van servir d'inspiració en els paisatges característics de la seva obra. És considerat un dels pintors empordanesos més destacats de la seva generació i els seus olis plasmen, a més de retrats i natures mortes, un paisatgisme plenarista, especialment de temàtica marina. L'any 2008 la seva vídua va donar a l'Ajuntament un conjunt important del seu llegat -835 obres-, gran part de les quals s'exposen a la capella del Carme. Entre els compromisos adquirits aleshores, hi ha havia el de fer possible la promoció i el foment de les arts plàstiques, especialment entre els joves artistes. Amb aquest objectiu, Palamós impulsa la primera edició d'aquesta biennal, que enguany tindrà precisament com a temàtica 'El paisatge, i la recerca del paradís, el paradís trobat en el paisatge. El paisatge real i el paisatge com a creació de l'artista'. Acompanyar les creadors en el procés Els interessats a participar-hi no podran tenir més de 35 anys i han de residir a l'estat espanyol. Tindran fins al 20 de març per presentar-hi candidatura, però no caldrà que hi aportin un projecte. La tècnica d'Educació i Cultura, Glòria Ñaco, ha explicat que en aquesta fase preliminar del procés hauran de presentar un currículum on es detalli la seva trajectòria artística. D'entre totes les propostes, els membres de la comissió artística –formada per representants del MNAC, el MACBA, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, la UdG, la UB, la Fundació Vila-Casas, la Fundació Catalunya La Pedrera i la Lluís Coromina- n'escolliran nou. A partir d'aquí, comissaris de la comissió exerciran de mentors dels artistes per "acompanyar-los" en el procés de creació de l'obra. Abans del 20 de juny s'escollirà la proposta guanyadora, que tindrà un premi de 5.000 euros i que s'exposarà a la mateixa capella que acull l'obra de Torroella. També hi haurà dos accèssits. La regidora de Cultura, Maria Puig, ha dit que la biennal busca fer un procés "d'acompanyament" i, alhora, una tasca "de formació" entre els joves creadors.