Doctor Prats serà el cap de cartell de la segona edició de l'OncoMusicFest, que se celebrarà el cap de setmana del 29 i 30 d'abril al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. El festival solidari, organitzat per la delegació de la Fundació Oncolliga Girona al municipi amb la col·laboració de l'Ajuntament, repetirà la fórmula de l'any passat, amb actuacions de diferents estils, espectacles i tallers dirigits als més petits i una zona de 'foodtrucks'. Tots els beneficis es destinaran a l'ajuda al malalt de càncer i els seus familiars, a través dels serveis que ofereix l'Oncolliga.

La programació començarà el dissabte a primera hora de la tarda amb la companyia Pop per Xics, que presentarà l'espectacle 'Superherois'. A l'exterior del recinte, aprofitant el servei de bar i els 'foodtrucks', hi haurà l'actuació de Litus&Co. Després de sopar, serà el torn de Maria Jacobs, que barreja el gènere funk amb el pop-rock i Doctor Prats, que farà parada a Sant Antoni dins del seu tour 'Pel cantó bó'. La festa continuarà amb la xaranga Damm-er i l'Orquestra Mitjanit i acabarà amb el DJ Kharloss Selektah.

Per diumenge, s'han previst diversos espectacles per gaudir en família, a més de tallers infantils i màgia, i un vermut musical amb les actuacions de la cantant i compositora Mandie Rules i The Covers Band. La programació s'ha presentat aquest dijous en una roda de premsa, on s'ha mostrat també el cartell d'enguany dissenyat pel dibuixant i il·lustrador ganxó Gerard Valverde.

El cantant de l'Orquestra Di-versiones i membre de l'organització, Albert Fort, ha destacat que es tracta d'un "cartell eclèctic, amb música per a tothom que sonarà ininterrompudament i en el qual hem apostat per gent de casa i per gent més consolidada". Fort també ha volgut destacar "la bona sintonia" de l'equip que els ha portat a fer "altres accions durant l'any que també sumen a favor de la causa d'Oncolliga, com per exemple l'Oncomarató".

Per la seva banda, la secretària de la Fundació Oncolliga Girona, Marta Pujol, ha agraït la tasca que es fa des de la delegació de Calonge i Sant Antoni i l'equip d'OncoMusicFest per recaptar fons i ha recordat que és gràcies a accions com aquestes que l'entitat "pot anar ampliant serveis i arribar cada dia a més afectats de càncer". Per últim, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, ha assegurat que OncoMusicFest és "un festival consolidat" i ha agraït la tasca de l'organització.

22.308 euros recaptats el 2022

Les entrades ja estan a la venda a través del portal del festival. El preu de l'anticipada és de 20 euros a partir de 14 anys i de 8 euros pels menors d'entre 5 i 13 anys. A taquilla, les entrades costaran 24 euros i 12 euros, respectivament. L'entrada serà gratuïta per als menors de 5 anys. També s'ha activat una Fila 0 per a donatius de persones que vulguin col·laborar amb la causa solidària.

La primera edició de l'OncoMusicFest va recaptar 22.308 euros que s'han destinat a la Fundació Oncolliga Girona, una entitat sense ànim de lucre que treballa des de fa 25 anys per millorar la qualitat de vida dels malalts oncològics a través d'un ampli ventall de serveis assistencials: atenció psicològica, fisioteràpia a domicili, drenatge limfàtic, estètica oncològica, banc de perruques, marxa nòrdica terapèutica, llar-residència, préstec de material i assessorament en nutrició i càncer i sexologia clínica oncològica. Tots els serveis estan disponibles a la seu de l'entitat a Girona i alguns d'ells s'ofereixen també en hospitals i centres assistencials de tota la província.