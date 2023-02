Maria Rodés amb La Estrella de David i Mishima actuaran a la segona edició del Norai Music & Camp, que se celebrarà del 19 al 21 de maig al Càmping Nàutic Alamata de Castelló d’Empúries. Pájaro Sunrise, La Paloma, Miqui Puig Canta, Marta Knight, Puzzles y Fragones, Júlia Amor, Hola Lis, Tou i Tronco també actuaran al càmping, integrat dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. La programació musical compta també amb DJs convidats com Dj Coco, LaFonoteca Barcelona Dj, Siamiss DJs, Pin & Pon DJs i Supermon Dj.

La primera edició del festival, l’entitat ecologista Iaeden va considerar «inacceptable i completament incompatible» celebrar un certamen «a tocar de la reserva integral de les Llaumes, espai de màxima protecció» en què es preveia un aforament de fins a 4.000 persones. Finalment, però, va aplegar unes 600 persones per veure els concerts de Ferran Palau, Renaldo & Clara, Hidrogenesse o Ladilla Rusa.

Per aquest any, l’aforament està limitat a 2.000 espectadors i l’organització «pretén consolidar-se com el festival de música independent de petit format i ambient familiar de l’Empordà».

Les entrades ja estan a la venda i inclouen accés a totes les instal·lacions del càmping i acampada en tenda, furgoneta o autocaravana.