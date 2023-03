El Sismògraf d’Olot convidarà el públic a convertir-se en un «ramat simfònic» al cràter de Sant Francesc, reflexionar sobre la deforestació de l’Amazones amb un espectacle participatiu a partir de la tensió dels cossos o ballar sota una enorme lluna inflable. La quinzena edició referma el gir engegat l’any passat cap a un festival «més verd, més conscient i més situat» amb una trentena de propostes que van més enllà de la dansa. Del 13 al 16 d’abril, sales, carrers i espais singulars i naturals de la capital garrotxina acolliran espectacles, peces itinerants, propostes participatives i instal·lacions que tenen com a punt en comú l’emergència climàtica i la relació que establim amb la natura.

«L'any passat vam fer un gir lògic amb la tradició del festival i la forta relació amb la natura que té la ciutat», explica la directora del festival, Tena Busquets, que planteja el Sismògraf com «una mirada des de l'art i la creació cap als grans reptes socials i ambientals».

Artistes de Portugal, Quebec, Eslovènia o el Brasil i del país, com Quim Girón i Moon Ribas, Manolo Alcántara o Pau Masaló conformen una programació vertebrada en quatre «erupcions», quatre línies argumentals que relliguen temes d'actualitat des d'una perspectiva ecofeminista.

En primer lloc, hi haurà peces relacionades amb la natura morta i com mirem «tot el que no és viu, els objectes quotidians o el rebuig que generem». És el cas de En un día claro puedes ver para siempre, de Rosa Casado i Mike Brookes, que durant tres dies es dedicaran a desmuntar un cotxe separant minuciosament tots dels materials que el componen; Habiter, de Katia Marie Germain, un bodegó ballat que explora la relació entre el cos i l'espai; Ciutat Dormitori, de Contenidos Superfluos, un site specific que endinsarà el públic al cementiri municipal per conèixer millor la idiosincràsia de la ciutat i el caràcter dels seus habitants; i No made Land Les Vanités, del francès Jean Michel Caillebotte, una instal·lació viva i monocromàtica feta íntegrament amb cartó dels embalatges del comerç electrònic.

Erupció mineral i vegetal

Propostes com la guardonada Freeze, de l'holandès Nick Steur, que crea escultures en directe amb pedres o Dels intestins una soga i del cul un sac de gemecs, dels lleidatans Íntims Produccions i David Climent conformen l'erupció mineral. També en forma part Museum of the moon, del britànic Luke Jerram: una gran lluna de set metres de diàmetre feta amb fotos d'alta precisió de la Nasa, que estarà en suspensió sobre la plaça de Braus i que presidirà una festa amb djs i els Allunatges, visites guiades conduïdes per una enginyera aeroespacial, una bruixa, un pastor o un astrònom que parlaran de la seva relació amb el satèl·lit.

Pel que fa a les particularitats dels vegetals, el Sismògraf acollirà propostes com Coreografías selváticas, en què Adriana Reyes balla explicant les reaccions que li provoquen infusions de plantes o Woods/Bosque, dels brasilers-portuguesos Clarice Lima/Futura & Linha de fuga, un espectacle a l'aire lliure que comptarà amb la participació d'un grup d'intèrprets locals que, fent verticals, simularan un Amazones en procés de desforestació i que és fruit d'una coproducció del festival amb onze grans certamens europeus.

Interespècies, en canvi, posarà l'accent en la relació entre els humans i altres espècies, amb propostes com Sfumato, de Llum de Fideu, on seran els coloms qui alimentaran els espectadors o Ramat simfònic de Moon Ribas i Quim Girón, que farà pasturar el públic al cràter de Sant Francesc.

Art per a «no humans»

Així mateix, segons detalla Busquets, el Sismògraf engega una «relació extensa» amb l'artista Job Ramos, que entre aquesta edició i la vinent treballarà per fer propostes artístiques per «no humans», com una pel·lícula per als crancs de la Moixina.

Com és habitual, el festival culminarà al Parc Nou en Moviment, el programa dominical de dansa i arts vives, que portarà quatre propostes d'arreu d'Espanya, fruit de la col·laboració del Sismògraf amb la Red A Cielo Abierto.