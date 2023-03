La cantant nord-americana de jazz Marley Munroe, coneguda artísticament com a Lady Blackbird, ha actuat aquest dissabte a l'Auditori de Girona en el que ha estat el seu primer concert a Catalunya. Acompanyada de la seva banda, ha interpretat les cançons del disc 'Black Acid Soul', en una actuació de 80 minuts emmarcada dins la programació del Black Music Festival i que ha començat a les vuit del vespre. El concert, que s'ha celebrat a la Sala de Cambra de l'Auditori, fa setmanes que havia exhaurit totes les 360 entrades disponibles. De fet, el director del festival, Pau Marquès, ha detallat que "va ser el primer concert a exhaurir entrades quan les vam posar a la venda".

L'Auditori de Girona s'ha omplert aquest dissabte al vespre amb l'actuació de Lady Blackbird, que interpretava les cançons del seu disc 'Black Acid Soul' en un concert que forma part de la programació del Black Music Festival. La cantant nord-americana s'expressa a través de la música jazz, que barreja amb gospel, rythm & blues, soul o rock, traspassant les limitacions pròpies dels gèneres. Ho fa acompanyada d'una banda formada per quatre integrants: Chris Seefried a la guitarra, Kenneth Crouch al teclat, Jonny Flaugher al baix i Tamir Barzilay a la bateria.

La vocalista Lady Blackbird, alter ego de Marley Munroe, ha començat l'actuació interpretant el single 'Black Acid Soul', seguida de 'Walk with me' i 'Blackbird'. Aquí s'ha aturat per dirigir-se al públic; ha començat en català dient: "Bona nit, Catalunya", coincidint amb la primera ocasió que hi fa un concert. Blackbird ha detallat després en anglès que feia un parell d'hores que era a la ciutat, però que el que ha pogut veure li ha semblat "fascinant". Està de gira a Europa; tenia un concert a Itàlia i aquest diumenge en té un altre a Londres.

El director del festival, Pau Marquès, ha destacat la veu de la cantant com un dels trets que els va fer decidir per dur-la al Black Music Festival. També ha explicat que la gira va facilitar-ne la presència. "De seguida vam veure que era un concert que es venia bé i va ser el primer d'exhaurir entrades". Un escenari que el director desitjaria que es repetís en totes les propostes del festival. En general, diu, "està anant força bé, però sempre es pot millorar".

Black Music Festival

El Black Music Festival va arrencar l'1 de febrer amb el concert de Freedom First al Centre Cultural La Mercè i s'acabarà el 26 de març amb un pícnic al parc del Migdia amb diversos grups i un DJ i l'actuació de Jack Broadbent a La Mercè. L'edició d'enguany ha comptat amb una trentena de propostes.