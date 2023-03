La segona edició del Macroclima s’ha presentat avui diumenge amb un acte públic sobre el Pont Nou de Camprodon i ha deixat una imatge icònica. Miki Núñez i Àlex Pérez han pujat sobre el pont per oferir dues breus actuacions sorpreses que han servit per donar el tret de sortida al festival. A més, la programació artística s’ha anunciat desplegant una gran pancarta des de la torre més elevada del Pont Nou, en una imatge que ja es va veure l’any passat.

Enguany el festival de música Macroclima augmenta dates, artistes i número de concerts, amb quatre dies de festival i catorze propostes programades, gairebé el doble que en l’edició de 2022.

Entre els dies 28 i 31 de juliol, el parc de la Mare de la Font de Camprodon es convertirà en un epicentre cultural per on hi passaran alguns dels grans noms de la música catalana actual. El festival organitzat per La Tornada també comptarà amb una zona village gratuïta on hi haurà concerts de petit format i amb una àrea gastronòmica que oferirà tastets culinaris dels diferents restaurants i establiments de la Vall de Camprodon.

El primer dia de concerts portarà a Camprodon tres dels grups de més èxit dins l’escena indie catalana. Seran Pau Vallvé, que acaba de presentar el seu celebrat nou àlbum ‘:)’ i és un dels artistes més de moda a casa nostra; Mishima, que després de més de vint anys de trajectòria segueixen en plena forma i acaben de presentar ‘L’aigua clara’, i l’Orchestra Fireluche, que presenten el seu segon treball conjunt amb Pau Riba, ‘Segona florada’.

El dissabte 29 de juliol serà el torn per a un dels grans plats forts del festival. Miki Núñez farà a Camprodon un dels seus primers concerts de l’any i serà una de les primeres oportunitats per escoltar en directe les cançons del seu nou disc. Ho farà acompanyat de Sotrac, que també estan preparant un nou disc que veurà la llum abans de l’estiu. El diumenge a la nit no s’aturarà l’activitat i hi haurà els concerts d’Elena Gadel, que a finals de març presentarà el seu nou disc ‘La dona que em vesteix’, i Blaumut, que es troben immersos en plena celebració dels 10 anys i faran un concert on repassaran tots els seus èxits.

Després de l’èxit en la primera edició, el Macroclima també dobla l’aposta per als concerts familiars i ho fa amb dos dels grups de referència a casa nostra en aquest àmbit. Dissabte a la tarda, els encarregats de fer ballar els més petits seran Xiula, mentre que diumenge hi haurà Dàmaris Gelabert presentant el seu espectacle ‘Concert amb família’ amb cançons com ‘Els dies de la setmana’ o ‘Bon dia!’.

El Macroclima es guarda per al dilluns 31 de juliol una altra de les novetats d’enguany. El festival anirà més enllà de la música i també oferirà el monòleg ‘Bona gent’ de Quim Masferrer. El presentador del programa ‘El Foraster’ deixarà anar tot el seu talent en un espectacle on el públic n’és el protagonista. Les entrades per a tots els concerts i espectacles de pagament ja estan a la venda a la pàgina web del festival. A més, també s’ofereixen diverses opcions d’abonaments per als diferents concerts del festival.

Més enllà dels concerts de gran format, el Macroclima també tindrà una zona village gratuïta on el públic hi trobarà concerts de petit format i una àrea gastronòmica amb una àmplia oferta de tastets dels diferents restaurants i establiments de la Vall de Camprodon. Els concerts del village estaran protagonitzats per la cantautora menorquina Maria Florit, el cantant, músic i productor Àlex Pérez, la tarragonina Anna d’Ivori i la cantant de Cardedeu Roserona, que acaba de publicar el seu primer EP.