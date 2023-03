El guitarrista Toti Soler serà el cap de cartell del Festival de Guitarra de Girona, que enguany arriba a la vintena edició amb nou format. La cita estrena un cicle de primavera i després en farà un altre d’estiu, en comptes de concentrar la programació durant la temporada estival. De moment, hi ha previstos 27 concerts: setze a Girona i onze repartits entre les comarques del Gironès, l’Alt i el Baix Empordà i la Selva.

Tot i això, explica el seu director, Josep Manzano, no descarta que enguany el certamen assoleixi un «record històric» de nombre de concerts, perquè el festival vol celebrar les dues dècades tornant a alguns dels municipis que al llarg de la seva història n’han sigut seu i ara ja no hi són. Per ara, s’hi han sumat Begur i Flaça, però Manzano confia que seran més.

Pel que fa a la programació, tot i estar dominada per la guitarra clàssica, el festival no obvia cap estil on l’instrument sigui la protagonista, com el jazz, el flamenc o la música popular.

Més de la meitat dels artistes programats són catalans, però també vindran instrumentistes d’arreu de l’Estat, d’Itàlia o Argentina.

El cicle de primavera, explica Manzano, vol aprofitar les gires que els guitarristes americans fan en aquesta època de l’any per l’Estat. Inclou set concerts, amb taquilla inversa,i arrencarà el 25 de març a les 12 del migdia a la Fundació Valvi de Girona amb el duo Massimino-Ramonda.