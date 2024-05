Girona floreix de nou amb una nova edició de l’exposició de flors

Ni la sequera pot aturar la gran manifestació floral de la ciutat de Girona. De l’11 al 19 de maig, Girona celebrarà la 69a edició de Temps de Flors, el gran esdeveniment que cada any atrau a la ciutat milers de visitants. Durant aquests dies, el barri i vell i diversos espais s’ompliran de muntatges artístics on la flor i la planta seran les grans protagonistes.

La ciutat viu amb intensitat aquesta manifestació floral i la prova és que s’hi impliquen diversos sectors econòmics i, a més, es porten a terme altres activitats complementàries. Des del comerç a la restauració i passant pel món de la cultura, tota la ciutat se suma a Temps de Flors. Aquest any, s’estrenen nous espais i també es presenten diverses novetats.

Del jardí del Casino de Girona al camí de la reina Ermessenda

Els organitzadors de Temps de Flors sempre treballen en la idea d’anar incorporant nou espais i patis a la mostra. És una manera també d’esponjar als visitants i evitar concentracions massives a diferents punts del barri vell. Aquest any les novetats són el pati gòtic de la casa Solterra, el camí de la reina Ermessenda a la vall de Sant Daniel, les voltes de la Rambla, el carrer de l’Argenteria, el jardí del Casino de Girona i la casa de les Arts de Mas Ramada.

Tornen alguns espais al recorregut de la mostra

Respecte a les últimes edicions de la mostra, el públic visitant es trobarà també algunes novetats. Per exemple, l’obertura de la casa Cúndaro, la zona de Torre Gironella, el Palau de Caramany i l’església de Sant Martí Sacosta. La voluntat és que no tot es concentri al voltant de la Catedral, un dels punts que cada any atrau a més gent.

S’avança mitja hora

Una altra de les novetats d’aquest any que cal tenir en compte és el nou horari de la mostra. Fins ara, els espais s’obrien a les 10 del matí. Ara el públic podrà accedir-hi mitja hora abans, concretament a 2/4 de 10. La mostra tancarà cada dia a les nou del vespre, excepte els dos dissabtes i el dimecres que ho farà a les 12 de la nit. Aquestes seran les jornades especials on els visitants podran contemplar els muntatges florals de nit. Fa anys que es va incorporar aquesta proposta i sempre ha tingut molt bona acollida. D’altra banda, avançant l’horari es busca també donar més facilitats i temps d’arribada als visitants i excursions organitzades.

Mesures per adaptar-se a la manca d’aigua

Temps de Flors ha pres plenament consciència de la manca d’aigua. Per aquest motiu, s’han pres mesures i ha adoptat solucions. Per exemple, es va fer una llista de plantes seques, espècies autòctones i adaptades a climes secs per tal que els voluntaris que fan els muntatges poguessin escollir les que millor anessin per les seves instal·lacions. La idea és regar només el dia que es col·loquin tots els projectes i ja no regar més, tal com es va explicar fa uns dies durant la presentació de la present edició. Però, a més, hi ha altres novetats que aquest diari va avançar dies enrere. Per exemple, l’aigua que es necessitarà per fer el reg es traurà d’uns dipòsits que recullen l’aigua pluvial del teulat del magatzem de les brigades municipals, al polígon Mas Xirgu. D’aquesta manera, l’estalvi d’aigua està plenament garantit.

La mostra serà visitada per uns 365.000 visitants

Temps de Flors té un gran poder d’atracció. Durant 9 dies la ciutat rep una gran allau de visitants. La previsió feta pels organitzadors és que hi hagi la visita d’unes 365.000 persones. A més,es calcula que l’impacte econòmic de totes les activitats, incloses les que es fan de forma paral·lela a la mostra, és d’uns 10’5 milions d’euros.

137 muntatges i 109 espais situats a tretze barris

En total es posaran a disposició dels visitants fins a 137 muntatges diferents i 109 espais, tancats i descoberts, repartits a tretze barris de la ciutat. El concepte de la descentralització està cada vegada més estès. A poc a poc, els muntatges es van desplegant no únicament al barri vell i al voltant de la Catedral. Per això, a banda de buscar nous espais també la idea és la d’arribar a molts racons i punts de la ciutat, perquè tots els barris es facin partícips de l’esdeveniment.

Punts d’entrada i sortida durant el recorregut

Per evitar aglomeracions i controlar l’accés, Temps de Flors manté els punts d’accés i de sortida de les visites al centre i el barri bell. N’hi haurà dotze. També hi haurà dos circuits accessibles dissenyats per a persones amb mobilitat reduïda. Si bé no existeix un recorregut establert sí que els visitants poden disposar d’una orientació sobre plànol per poder veure tots els espais. Cal tenir en compte que, per regular el pas, hi ha diferents punts per entrar i sortir del barri vell.