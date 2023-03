El festival Mot s’acomiada de Girona amb una jornada criminal i se’n va cap a Olot

El festival Mot de literatura ha abandonat Girona, però encara no s’ha acabat: es reprendrà dijous, ja a Olot, on durarà fins dissabte vinent. L’estada a Gironaha culminat aquest vespre a la biblioteca Carles Rahola, amb l’escriptor italià Massimo Carlotto relatant com l’acusació d’assassinat que va caure sobre ell ha marcat la seva literatura. Poc abans, a la tarda, Andreu Martín i Youssef El Maimouni, dos autors d’històries que giren al voltant de violència i venjances, van parlar de Terror urbà i perifèric.

Les activitats sabatines han començat hores abans, al matí i al parc de Vista Alegre, amb el tradicional Ver-Mot i la lectura comentada de Demà tindrem sort, la biografia novel·lada de Joan Pacheco, un veí del barri que va viure l’experiència de l’exili, a càrrec de l’autora Núria Martí i de l’actor David Planas. Tot seguit, Núria Cadenes, Fàtima Llambrich i Marc Pastor han conversat sobre la crònica negra a La realitat supera la ficció?. La xerrada ha estat moderada per la periodista Maika Navarro, que ha dimitit ben aviat de la seva funció pe convertir-se en una contertuliana més. Com era d’esperar en una pregunta que fa segles que es realitza, no s'ha arribat a acord, però Marc Pastor n'ha donat alguna pista: «la ficció ha de tenir certa coherència, i la realitat no». Per Llambrich, a més, «la ficció perd la subtilesa de la maldat que sí que té la realitat».

El Ver-Mot ha tingut instants tan poc criminals com el de Maika Navarro confessant que minuts abans li havia preguntat a Fàtima Llambrich si «en Marc Pastor porta una polla (sic) a la motxilla». Per fortuna ha resultat no ser tal extremitat sinó una altra: un dit, i no real sinó de goma, que el policia du penjat a la bossa com a homenatge a la investigació d’empremtes dactilars, que és la seva especialitat.

Quedi com a prova que els assistents al Ver-Mot eren poc criminals, que quan Navarro ha demanat que aixequés la mà qui alguna vegada hagués matat algú o hagués pensat almenys a fer-ho, no se n'ha enlairat cap. «A Olot se n’haurien aixecat almenys un parell», ha reblat Pastor, amb olfacte policial.

Quaranta-cinc autors i artistes han conversat a Girona del 16 al 18 de març i ho faran a Olot del 23 al 25 sobre temes com les fòbies, el dolor o l’angoixa per «omplir el màxim de caselles de la por». El Mot és un festival literari -organitzat conjuntament pels ajuntaments de Girona Olot- que es porta a terme cada any durant la primavera. Cada any escull un àmbit temàtic que serveix de fil conductor, que en aquesta novena edició és «Pànic, literatura i por».

Olot prendrà el relleu del festival el 23 de març amb la conversa Que no ens guanyi la por, en la qual Lolita Bosch i Josep Maria Miró abordaran la temàtica del Mot des d’un punt de vista assagístic i teatral. Després de diversos actes a Olot durant tres dies, el festival finalitzarà el dia 25. A la tarda, Marta Sanz i Jorge Volpi tractaran el tema de la por des de la seva literatura socialment compromesa i posaran fi a la novena edició del Mot Bonnie Jo Campbell i Carlos Zanón parlant de la por al fracàs.