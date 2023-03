Després de tres edicions al Mas Sorrer de Gualta, el festival Delirium s’escampa per espais singulars de les comarques gironines. La cita dedicada a la música electrònica arrencarà el 27 de maig amb 2ManyDJs al bosc de Can Ginebreda de Porqueres, i també preveu actuacions d’altres referents internacionals, com Giorgia Angiuli i Jan Blomqvist a l’ermita del Collet de Sant Antoni de Calonge o de Claptone al Mas Sorrer.

Nascut durant la pandèmia, l’estiu del 2020, Delirium va començar com un esdeveniment diürn de música electrònica i performances que va congregar uns 2.000 assistents al Mas Sorrer. L’any passat, durant quatre diumenges d’agost va reunir uns 8.000 espectadors, un salt que va fer veure als seus impulsors «tot el potencial de la marca, tant pel que fa al suport del públic com de les agències d’artistes», explica un dels promotors, Joel Garriga Roura.

Si bé de cara al 2025, la idea és celebrar esdeveniments fora de Girona, de moment l’organització aposta per tirar endavant entre sis i set esdeveniments l’any en «localitzacions especials» de les comarques gironines. Per ara s’han anunciat les cites del bosc de Can Ginebreda, El Collet i el Mas Sorrer, però Garriga ja avança que treballen en un esdeveniment important a la ciutat de Girona per Fires.

«La competència entre festivals és ferotge i cal diferenciar-se. Les localitzacions i una marca com la nostra, que dona molta importància a la performance ha atret públic català, però també belga, francès o britànic», explica Garriga, un dels promotors de l’esdeveniment que, en paral·lel a Delirium, ha treballat per mantenir viva l’escena electrònica gironina amb propostes com Escape in the Park, Boiler Room Girona, La Mercè Electrònica o col·laboracions amb el festival de la Porta Ferrada.

Respecte a la programació, remarca que no es tracta d’un estil «dur», sinó que Delirium abraça un ventall «ampli i soft» d’electrònica que atreu especialment a públic d’entre 30 i 50 anys i que defuig el concepte de grans aglomeracions.

«El nostre públic busca estar ben atès, no fer cues i ser en llocs especials on passen coses especials, per això donem tanta importància a les localitzacions i a l’espectacle, amb les performances del Hospital del Arte, que aquest any aniran més enllà i faran que cada un dels esdeveniments sigui el capítol d’una història», indica l’organitzador.

2ManyDJs, Giorgia Angiuli, Claptone i Jan Blomqvist encapçalen el cartell, que també inclou artistes locals. És el cas del gironí Enai, lligat des dels inicis al festival i que s’ha fet un lloc en l’escena internacional.