El Black Music Festival 2023 ha tancat avui la 21a edició exitosament amb el Black Music Pícnic. Aquest esdeveniment familiar, molt popular i gratuït al Parc Migdia de Girona, ha fet que ben entrades les 12 del migdia una multitud de persones de totes les edats, i també cal esmentar algunes de les seves mascotes, es reunissin per gaudir de les actuacions de Rock per Xics, la Black Music Big Band i la cantant barcelonina Monique Makon acompanyada de l'Original Jazz Orquestra del Taller de Músics (OJO), que ha presentat l'espectacle Back to Amy, el primer tribut de l'estat a Amy Winehouse amb big band. Pau Marquès, director artístic del Black Music Festival, ha confiramt que aquesta activitat ja s'ha convertit en una de consolidada i que no dubtaran a portar-la de nou durant les «moltes pròximes edicions». «El dia ha anat fantàstic, podem agrair-ho al bon temps que ha fet gairebé tot el dia, però també a les propostes d'alt nivell que han actuat», ens afirmava.

La cloenda ha estat un reflex de l'abundància i diversitat de públic del Black Music Festival d'enguany. Al llarg del mes de març el festival va programar una trentena de concerts on van destacar artistes internacionals de la talla de The Temptations Review feat. Glenn Leonard, que és l'homenatge més destacat a escala mundial a The Temptations. Aquesta super banda de cinc vocalistes liderada pel tenor original de The Tempations va actuar el darrer dissabte a l'Auditori de Girona amb gairebé totes les localitats exhaurides. «Estem contents, s'han esgotat les entrades de 4 concerts durant aquesta edició, i dels altres actes hi hem estat gairebé a punt», ens explica Marquès.

El certamen gironí també va acollir concerts com el de l'australià Lachy Doley o el britànic Jack Broadbent. Una de les actuacions més especials del festival va estar la de Lady Blackbird. També cal destacar el concert inaugural amb el supergrup de Los Ángeles The Main Squeeze a La Mirona i el concert de Freedom First d'Albert Marqués, amb Keith LaMar intervenint per via telefònica a La Mercè de Girona.El Black Music Festival, a més, va comptar amb una programació de luxe d'artistes locals com Momi Maiga. També van actuar a Girona Lisa & The Lips, Clarence Bekker, Clara Gispert, Vargas Blues Band, Myriam Swanson amb el seu grup The Rhythm Treasures, The Shu Shu's,The Rusties Blues Band i The Rock'n'roll Brothers. També han entrat en escena al festival artistes com Los Deltonos i Roulotte, Blackfang a Reus i Doble & Hugsound a la presentació del festival a Barcelona.

Com és habitual, el festival va comptar amb produccions pròpies de la Black Music Big Band amb l'espectacle Disco Fever acompanyats de l'Ensemble Jove Orquestra De Les Comarques Gironines. També va ser un èxit el concert de la Black Music Big Band Junior amb el Black Music Choir a Corçà.

A més, van estar molt ben rebudes cada jornada d'entrada lliure als parcs i el Black Venom, un esdeveniment de cinc hores de música de diferents estils seleccionada per diversos DJs fidels a les punxades amb vinils. També va ser popular la jornada de soundsystem i reggae «Rise Up Sound System» al Parc d'en Pitus, que es va dur a terme durant el primer cap de setmana.