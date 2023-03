La fàbrica de creació Brava Performing Arts de la Bisbal d'Empordà obrirà les portes el proper 8 d’abril amb una àmplia mostra d’artistes col·laboradors, com ara La Fura dels Baus, Miquel Abras o B1n0. El centre, que neix per descentralitzar la producció artística i cultural del país, vol ser un punt de trobada artística i de sinergies creatives.

I és que ja fa una bona temporada que l’antiga fàbrica de Ceràmiques Puigdemont, ubicada al centre de la Bisbal, a tocar del riu Daró, treballa per esdevenir un pol de producció de projectes cultural de les disciplines més divereses. Després d’haver topat amb entrebancs com la pandèmia de covid o la pedregada de l’agost passat, el dissabte 8 d’abril, a les 19, el centre de creació obrirà les seves portes al públic general per primera vegada.

El públic assistent a l'acte inaugural podrà gaudir de propostes a càrrec de noms com Eyesberg Studio, Alzueta Gallery, La Fura dels Baus, Parer Studio, Playmodes, Miquel Abras (acompanyat de Toni Molina i Carles Ramió) Vortex, B1n0, Sara Bernabeu, Guillermo Basagoiti, Miguel Canesco o Javier Garcés. L'acte d’obertura serà gratuït per a tothom que vulgui assistir-hi -amb copa de cava inclosa-, però cal confirmar assistència a través del correu info@bravaperformingarts.com.

Una fàbrica de creació

Brava Performing Arts és un projecte que neix de la mà d’un equip de gestors culturals que cercava un espai en el qual poder concentrar la seva activitat laboral, acollint professionals com de diversos àmbits artístics, de l’escenografia a la producció, passant per la construcció i el management. El projecte va arrencar inspirat per la iniciativa Fabriques de Creació, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, que es basa en la transformació d’antics edificis industrials en desús per convertir-los en nous espais destinats a la cultura i l’expressió artística. El centre creatiu vol fer la seva aportació a l’activitat cultural anant més enllà del seu propi terreny, fora dels grans pols de creació i amb l’ecosistema artístic empordanès com a teló de fons, motor i guia.

Així, Brava Performing Arts vol servir per dotar el territori d’una fàbrica de creació en el sentit més ampli del concepte, fent servir noves tecnologies i amb la ferma voluntat de descentralitzar la producció artística i cultural del país, potenciant a l’estranger la denominació Costa Brava com a punt d’avantguarda artística.

Alhora, l’essència de Brava Performing Arts també vetlla per recuperar el patrimoni industrial, reconvertint-lo en contenidor cultural, un lloc de trobada i de sinergies per al talent creatiu en general. En aquesta línia, l’espai té l’objectiu d’esdevenir un espai per a residències artístiques de primer nivell, amb la finalitat d’intercanviar tècniques i experiències i ajudar a la formació de talent local.

D’altra banda, Brava Performing Arts també vol incorporar en l’àmbit cultural la idea d’impacte ambiental, tant des de la reflexió artística en sí mateixa, com des de la producció d’espectacles i productes culturals.