El director i dramaturg gironí Ferran Joanmiquel porta aquest dissabte a la sala La Planeta de Girona el seu nou espectacle, Samurai. La peça, produïda per la sala La Mercantil de Balaguer, s'endinsa en la ment d’un professor de secundària que arrossega un trauma, en Jorge, i que en arribar a un nou centre per fer una substitució es creua perillosament en la vida d’un alumne adolescent.

Articulada en forma de monòleg a càrrec de l'actor Javier Lázaro, l'obra escrita i dirigida per Joanmiquel està farcida amb les veus d'altres personatges que es troben al voltant del nucli argumental, conformant una sèrie de flaixos que el públic haurà d'encaixar durant l'espectacle per tenir una visió general de la història.

El text de l'obra es va endur el segon Premi de Teatre Àngels Poch atorgat per Òmnium Terrassa i va ser publicat per l'editorial Ombiabooks. Joanmiquel presentarà el llibre demà (19.00) al Centre Cívic del Barri Vell de Girona acompanyat per Jordi Garcia.

Diumenge, «Polzet»

D'altra banda, La Planeta rep diumenge la companyia lleidatana Zum-Zum Teatre amb Polzet, Premi de la Crítica 2019 a Millor espectacle familiar. Zum-Zum hi proposa una revisió del conte clàssic de Perrault, una versió que se centra en el tema de l'abandonament, perquè es contextualitza en una situació que estableix paral·lelismes clars i molt crus amb la societat actual.

«Qui busqui el «Polzet» de Perrault trobarà el que busca, com també ho farà qui desitgi trobar una visió nova i estimulant. Divertida per als nens i nenes i commovedora per als adults, (encara que potser resulti al contrari), presentem el conte a través de la relació d’un fill amb el seu pare», assenyala la companyia, un dels grans noms del teatre familiar del país.