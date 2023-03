El festival Sons del Món de Roses ha presentat el cartell complet d'enguany, conformat per un total de deu espectacles. A la programació que ja havia estat anunciada fins ara, s'hi sumen les actuacions de Raphael (7 d'agost), Sopa de Cabra (28 de juliol), Viccio (21 de juliol) i Ara Malikian (5 d'agost). Les entrades d'aquests artistes es posaran a la venda a partir d'aquest divendres, on des de fa setmanes es poden adquirir les de la resta d'espectacles. El cartell el completen propostes tan destacades com The Jacksons, Antonio Orozco o Zaz, entre d'altres. Com és habitual, el festival es farà a l'espai de la Ciutadella en una XVI edició que s'ha programat del 21 de juliol al 7 d'agost.

La XVI edició del festival Sons del Món portarà artistes internacionals com The Jacksons (coneguts com a The Jackson 5), en l'únic concert que la banda té programat aquest estiu a Catalunya; la cantant francesa Zaz en la seva gira 'Organique Tour' i el violinista Ara Malikian. Pel que fa als artistes estatals, hi actuaran Raphael, que enguany està celebrant els seus 80 anys amb la gira 'Victoria' i el cantautor Guitarricadelafuente, que presentarà al festival el seu disc debut 'La Cantera', un disc íntim de pop que beu de la tradició i que experimenta amb sonoritats urbanes.

En la seva aposta pel talent català, el Sons del Món portarà Sopa de Cabra que, després d'omplir el Palau Sant Jordi amb la gira dels 30 anys del 'Ben endins', aquest any només faran dos concerts (un d'ells a Roses). També s'hi podrà veure Antonio Orozco, que oferirà un concert de pop-rock a Roses durant la seva gira 'Mitad Antonio Mitad Orozco'; Stay Homas, que actuaran per tercera vegada al festival i ho faran per presentar el seu segon disc, 'Homas', que es publicarà el mes de maig i Julieta, l'artista que està triomfant per tot el país amb una aposta que barreja el pop i l'electrònica. Finalment, la cantant Vicco, una de les grans sorpreses de l'any gràcies al seu pas pel Benidorm Fest on va donar a conèixer el seu hit 'Nochentera', farà un dels seus primers concerts al Sons del Món.

Artistes locals al village

El festival també vol donar suport a les carreres musicals dels talents local. Per aquest motiu, es programarà un cicle de concerts d'artistes emergents rosincs al village per tal que el públic assistent pugui descobrir propostes de kilòmetre zero. Els artistes que formaran part d'aquest cicle s'anunciaran més endavant. Des de l'any passat, el village és un espai obert per tothom qui vulgui gaudir d'una oferta gastronòmica diversa i de propostes musicals locals sense necessitat de tenir entrada pel festival.