El Cirque du Soleil va aterrar per primera vegada a Catalunya el 2 d'abril de 1998 a la Gran Carpa instal·lada al Centre Esportiu de La Mar Bella. La seva carta de presentació -ara fa just 25 anys- va ser 'Alegria', un dels espectacles més celebrats de la seva història. Des de llavors, la cèlebre companyia quebequesa ha portat fins a terres catalanes tretze espectacles més: 'Quidam', 'Saltimbanco', 'Dralion', 'Delirium', 'Varekai', 'Corteo', 'Michael Jackson: The inmortal', 'Kooza', 'Amaluna', 'Totem', 'Toruk', 'Luzia' i 'Messi10', l'únic d'estrena mundial. En total, acumula més de dos milions i mig d'espectadors a les tres ciutats per les que ha passat, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat i Tarragona, segons dades facilitades a l'ACN.

A Espanya, el Cirque du Soleil hi ha fet passar un total de 17 espectacles a 22 ciutats, que han congregat sota les seves diverses carpes 9,5 milions d'espectadors. 'Alegria' ha passat per la ciutat comtal un cop més des del 1998 i el 2024 repetirà la gesta. La companyia de circ més prestigiosa del món és la responsable d'una revolució creativa del gènere tradicional. Des de l'origen, els seus xous es basen l'espectacle visual i aposten per la fantasia amb la dansa, el mim, l'acrobàcia i la música com a pals de paller. L'empresa està formada per més de 3.000 treballadors i impulsa, simultàniament, espectacles en gira i permanents. Regularment, el Cirque du Soleil organitza càstings per buscar nous talents, entre els quals hi ha antics esportistes d'elit o artistes rellevants de països de tot el món.