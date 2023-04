Els escriptors Josep Torrent i Salvador Casas s’han endut el sisè premi Empordà de Novel·la per Jo he robat el manuscrit Voynich, una novel·la negra ambientada en escenaris de Girona, Bellcaire d’Empordà i Estats Units. En el segon any que el guardó està organitzat pel Consell Comarcal del Baix Empordà i els 36 ajuntaments de la comarca -va néixer a la Bisbal-, s’han rebut 56 originals.

Josep Torrent (Bellcaire d’Empordà, 1956) i Salvador Casas (Santa Coloma de Farners, 1953) prenen el relleu a la guanyadora de l’any passat, l’escriptora guixolenca Pilar Francès, per una novel·la escrita a quatre mans sobre el robatori d’un manuscrit per trobar la solució a un càncer de pàncrees hereditari. Pilar Francès publica «Tot passa dues vegades», el cinquè premi Empordà de Novel·la «És una novel·la llarga, però no hi ha palla, l’acció és trepidant en tot moment», asseguren els dos autors. El guardó, que es va entregar divendres a Santa Cristina d’Aro i compta amb la col·laboració d’Òmnium Cultural, està dotat amb 7.000 euros i inclou la publicació de l’obra per l’empordanesa Brau Edicions. La trajectòria del premi El Premi Empordà de Novel·la va néixer fa anys de la mà del bisbalenc Jordi Imaz i de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, amb la voluntat d'incentivar la participació tant de talents emergents com d'escriptors en actiu. L'any 2021, el Consell Comarcal del Baix Empordà va agafar el relleu a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà com a organitzador amb la voluntat d'implicar a tots els ajuntaments de la comarca per enaltir el premi. Actualment, els 36 ajuntaments de la comarca hi col·laboren. Els professionals que formen part del jurat són persones relacionades amb el món de l'escriptura i les lletres, persones que estan al capdavant de llibreries de la comarca i els guanyadors de les anteriors edicion. Tots han estat coordinats pel comissari del guardó, Jordi Imaz. Pere Gorgoll s'endú el Roc Boronat D'altra banda, Pere Gorgoll (Amer, 1962) va guanyar dimecres el XXV premi literari Roc Boronat amb El dia que el món va fer un pet com un aglà (Amsterdam Llibres). Es tracta d’una novel·la "hilarant” i “punyent” “a mig camí de ‘La caverna’ de Plató i ‘Un món feliç’ d’Aldous Huxley. Segons ha explicat el certamen, es planteja una història esbojarrada que proposa una revisió d’aquest món tan pendent de les xarxes socials i l’aprovació externa, ple d’elements que el caracteritzen tant com els influencers, la poesia naïf i les frases d’autoajuda. “Una història entre la realitat i l’absurd, on res és el que sembla, que dona peu al naixement d’un nou ordre mundial”, han dit. El premi Roc Boronat, convocat per ONCE Catalunya, està dotat amb 6.000 euros. L’obra de Pere Gorgoll arribarà a les llibreries al setembre. D’altra banda, en la categoria exclusiva per a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu, Pasqual Bernat ha guanyat en l’apartat de prosa amb l’obra ‘L’aniversari’. El premi està dotat amb 900 euros. El protagonista d’aquest conte celebra el dia del seu seixantè aniversari sota l’amenaça d’una premonició feta per una tiradora de cartes que feia uns anys li havia anunciat que aquell dia morira. ACN / Barcelona