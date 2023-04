Les excavacions al poblat ibèric d'Ullastret han localitzat una gran residència aristocràtica construïda a finals del segle V o principis del IV aC. L'edifici s'ubica en una zona de 725 metres quadrats en un espai d'expansió urbana del nucli original del segle VI aC del Puig de Sant Andreu i, fins ara, s'han excavat sis recintes fins a nivells d'abandonament de la segona meitat del segle II aC. L'objectiu és continuar l'excavació en un futur per entendre l'origen, l'evolució i el final de la trama urbana així com del sistema defensiu d'aquesta zona de la ciutat. També està previst adequar-la per a la visita.

L'accés a aquest edifici es feia a través d'una porta secundària, oberta directament a la muralla, al costat de la qual es varen trobar l’any 1969 diversos cranis i armes a l’interior d’una sitja. La troballa d’aquestes restes es vincula a la pràctica ritual que consisteix en l'exhibició del cap i les armes de l’enemic vençut com a un trofeu de guerra. Els investigadors creen que probablement aquesta troballa dels anys seixanta estigui relacionada amb aquest edifici aristocràtic, tot i que al seu interior encara no s'hi han localitzat restes arqueològiques d'aquest tipus. La troballa s'emmarca en la campanya d'excavacions que s'han fet al jaciment entre el gener i el febrer d'aquest any. Concretament a la zona de l'istme de l'assentament indiget del Puig de Sant Andreu per part del Grup de Recerca sobre l'Arqueologia de la Complexitat i els Processos d'Evolució social (GRACPE-Protohistòria, Món Antic i Colonitzacions) de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya. Els treballs es van iniciar el 2017 amb la realització d’una prospecció geofísica i van continuar el 2018 amb l’estudi de les estructures i dels materials mobles exhumats durant les intervencions del Dr. M. Oliva a les dècades dels anys seixanta i setanta del segle XX.