L'antiga fàbrica de Ceràmiques Puigdemont de la Bisbal d'Empordà ha reprès la seva activitat convertida en un espai de creació. El nom del projecte és Brava! i pretén descentralitzar la producció artística i cultural del país oferint un espai on desenvolupar aquestes activitats. La nova fàbrica de creació s'ha inaugurat aquest dissabte a les set de la tarda amb un seguit d'actuacions d'entre els que destaques La Fura dels Baus i els bisbalencs B1n0. De moment, s'ha completat una primera fase del projecte habilitant en els més de 1.800 metres quadrats d'instal·lacions un espai de coworking o un taller escenogràfic, entre d'altres. La transformació de l'edifici industrial en desús s'ha basat en iniciatives europees.

La inauguració de la fàbrica de creació Brava! Aquest dissabte a la tarda ha comptat amb l'actuació d'un ampli ventall d'artistes col·laboradors: La Fura dels Baus, Alzueta Gallery, els audiovisuals Eyesberg Studio i Playmodes, els aeris Vòrtex Escènic i Sara Bernabeu, els australians de Parer Studio o els bisbalencs B1n0 i Miquel Abras (amb Toni Molina i Carles Ramió). També hi han participat els artistes Guillermo Basagoiti, Clara Sullà, Nei Albertí, Alex Pallí, Miguel Canseco o Javier Garcés.

Brava!

Brava! és una iniciativa privada que neix de la mà d'un equip de gestors culturals, especialment interessats en els nous formats, que cercaven un espai en el qual poder donar un servei integral a la creació. Amb més de 1.800 metres quadrats d'instal·lacions, ha inaugurat en una primera fase del projecte un coworking, un taller escenogràfic, una sala polivalent adaptada per concurrència pública, nau de logística, espai de corporalitat, entre altres.

L'espai oferirà els seus serveis als creadors que van des de la construcció escenogràfica a la producció, passant per l'assessorament, l'emmagatzematge de peces artístiques i el management. A més, el centre creatiu vol fer la seva aportació a l'activitat cultural anant més enllà del seu propi terreny, fora dels grans pols de creació i amb l'ecosistema artístic empordanès com a teló de fons, motor i guia. I d'aquí prové el nom Brava!: una paraula molt arrelada al món de la cultura i una clara identificació amb el concepte territorial Costa Brava, de renom internacional.

Una fàbrica de creació

Inspirats en les iniciatives de fàbriques de creació d'arreu d'Europa, que es basen en la transformació d'antics edificis industrials en desús per convertir-los en nous espais destinats a la creació artística, Brava! vol dotar a un territori prolífic en patrimoni industrial d'una fàbrica de creació en el sentit més ampli del concepte. Fent servir noves tecnologies i amb la ferma voluntat de descentralitzar la producció artística i cultural del país.

Alhora, l'essència de Brava! també vetlla per recuperar el patrimoni industrial, reconvertint-lo en contenidor cultural, un lloc de trobada i de sinergies per al talent creatiu. En aquesta línia, el nou equipament té l'objectiu d'esdevenir un espai per a residències artístiques amb la finalitat d'intercanviar tècniques i experiències i ajudar a la formació de talent local.

Per últim, Brava! també vol participar en la recerca de nous recursos per la creació a partir de projectes basats en energies renovables i impulsar la reflexió artística sobre la problemàtica mediambiental.