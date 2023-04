El Teatre de Lloret acull aquest divendres l’estrena a Catalunya de l’espectacle Don Ramón María del Valle-Inclán, escrita i dirigida per Xavier Albertí. Amb Pedro Casablanc com a protagonista, es tracta d’una coproducció del Teatro Español que es va estrenar el març passat a Madrid.

L’autor i director lloretenc pren com a referència la biografia que Gómez de la Serna va escriure sobre Valle-Inclán des del seu exili a Buenos Aires per convidar el públic a «descobrir un autor del qual creiem que en sabem moltes coses i de qui segurament encara tenim moltes coses per aprendre d’ell». «Ens han explicat Valle-Inclán de moltes maneres, però la màscara sempre s’acaba menjant al personatge», continua Albertí.

L’espectacle forma part de la programació teatral d’aquesta temporada a Lloret però també de Lloret com a Capital de la Cultura Catalana 2023. L'alcalde, Albert Robert, avança de cara a la tardor Lloret preveu acollir més espectacles de Xavier Albertí i dedicar-li una temporada aprofitant l’any de la capitalitat cultural lloretenca.