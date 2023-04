Clàssiques amb novetat

«M’agrada imaginar Caterina Albert i Paradís, nom real de Víctor Català, com a part d’una germandat de dones insòlites de la qual també en formarien part Jane Austen, Emily Brontë, George Eliot, Emily Dickinson, Emilia Pardo Bazán, Mercè Rodoreda i tantes altres. Dones que van escriure en un món d’homes, que van imaginar estratègies per continuar amb les seves activitats quotidianes malgrat les dificultats, que van pagar el seu atreviment amb vides solitàries, diferents, encara avui misterioses, molt allunyades de la majoria de les dones del seu temps. Autores que van desconcertar, escandalitzar o espantar la majoria d’homes de la seva època, inclosos, és clar, els seus col·legues intel·lectuals, especialment aquells que més es vantaven de la seva condició», escriu l’escriptora Care Santos al pròleg de La mare balena i altres contes, una reedició de relats de l’escalenca de Nordica Llibres acabada de sortir del forn, però podria servir per descriure moltes de les grans autores de la literatura catalana.

Mercè Rodoreda, Aurora Bertrana i la mateixa Caterina Albert, tres d’aquestes dones que escrivien contra l’adversitat del context han establert en els darrers anys una gran sintonia amb els lectors actuals. Malgrat el temps, continuen estant d’actualitat i el trio arriba a aquest Sant Jordi amb novetats literàries.

Quaranta anys després de la seva mort, Rodoreda centrarà quatre publicacions enguany. Als taulells de novetats de les llibreries s’hi poden trobar dues noves biografies dedicades a l’autora de La plaça del Diamant i Mirall trencat, Al mig de la vida, jo, de Marina Porras (Bruguera) i Anys de barbàrie. Mercè Rodoreda: la guerra i l’exili, (Empúries), un nou estudi de Carme Arnau sobre el període d’exili de l’escriptora i Armand Obiols durant la Segona Guerra Mundial.

La mateixa etapa a la zona grisa aborda Ells no saben res. Cartes i contes de la França ocupada. A partir de materials diversos, entre ells correspondència inèdita, el recull de Club Editor reconstrueix uns anys especialment foscos que marcarien la seva literatura. La quarta novetat rodorediana no arribarà al mercat fins al juny, també amb Club Editor: serà una reedició de Jardí vora el mar amb un estudi de Toni Sala.

També una reedició és la novetat de Víctor Català per aquest any: La mare balena i altres contes. Amb pròleg i selecció de Care Santos, inclou sis relats lil·lustrats per Elena Ferrándiz que toquen temes que semblen escrits pels lectors d’ara, com l’encaterinament d’una dona gran per un jovenet, l’abandonament dels vells per part dels joves o la llosa de la infertilitat femenina.

Un joc de seducció i gelosies i una proposició indecent, la proposta d’un home al seu amic pintor per pintar un quadre de l’esposa nua, és el tema central del darrer llibre publicat d’Aurora Bertrana.

El 2022 va ser un any clau per a recuperar les obres de l’etapa suïssa de la gironina, amb la publicació de dos inèdits -Cendres (Edicions de la Ela Geminada) i Nàufrags (La Magrana)- i un que era introbable, Edelweiss (:Rata_), la seva primera novel·la, 85 anys després de la seva primera (i única) edició l’any 1937. Ara Bertrana torna a ser notícia amb Fracàs, una novel·la de l’any 1966 que Viena ofereix de nou als lectors dins la col·lecció Petits Plaers i que narra una història d’amors no correspostos i infelicitat en la Barcelona burgesa dels anys seixanta.