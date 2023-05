Nou municipis de les comarques gironines s’han unit per crear un festival d’arts vives amb l’objectiu la gent conegui la xarxa d’equipaments culturals que tenen una programació alternativa. Es tracta d''Això al poble no li agradarà’ i comptarà amb espectacles interdisciplinaris de teatre, dansa, arts visuals i audiovisuals que es faran a Olot, Mieres, Porqueres, Banyoles, Girona, Celrà, Lloret de Mar, La Jonquera i Figueres. El festival també vol ser un espai de reflexió per a públic, artistes i programadors sobre les arts vives. Entre l’1 i el 4 de juny es faran una desena de propostes i posaran a la venda una trentena d’abonaments per assistir a totes les funcions.