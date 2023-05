«Els catalans hem decidit tornar a ser gallines, a ser obedients»

Xavier Sala i Martín presenta avui (18:30h) al Centre Cultural La Mercè el seu nou llibre «De la Sabana a Mart. L’economia de la intel·ligència natural», on reflexiona sobre la intel·ligència artificial i les idees que han transformat el món

Ara es dedica a l’antropologia, trepitjant lloc a l’Eudald Carbonell?

Bé, és una història de la humanitat a través de les idees. La tesi és que el progrés ve de les idees, és a dir, del cervell humà. La majoria d’economistes del meu camp sostenen que l’única clau del creixement són les idees tecnològiques. Jo dic que hi ha tres tipus d’idees.

A saber:

La ciència, la tecnologia i les idees socials -lleis, propietat, etc-, que ajuden a organitzar la societat. La capacitat de coordinar tots els esforços en una societat complexa fa que vostè i jo fem feines diferents, i ens permet enviar aparells a mart o fer teoremes matemàtics. Sense una societat complexa, Einstein s’hauria dedicat a buscar bolets.

Aquest seu llibre, ChatGPT l’escriu en cinc minuts.

No, perquè ara mateix la intel·ligència artificial té un greu problema: no diu la veritat.

És més intel·ligent del que sembla.

Són simples models estadístics de predicció, prediuen la propera paraula. Sabent com els humans fem servir el llenguatge, elaboren un text que sembla humà. Però no està programat per a dir la veritat, ja que no sap què és la veritat. No entén les coses, se les inventa, per tant, quan ens interessa la veritat, per exemple en un llibre científic, no ajuda. Ara bé, sí que funciona per a fer texts on la veritat no importa, com ara novel·les.

El Barça té mil milions d’ingressos i despeses, una factura de 7.000 euros mensuals d'en Negreira, passa desapercebuda

Vostè que ensenya a la universitat, no té dubtes que la humanitat evolucioni?

La intel·ligència artificial i la tecnologia, són eines que permetran als humans pensar més. Fa cent anys, a la universitat s’ensenyava a fer càlculs complicadíssims que avui fa un ordinador en mil·lèsimes. Això no fa els estudiants més ximples, sinó que fa que no perdin el temps i es puguin dedicar a pensar. La intel·ligència artificial farà les coses mecàniques i ens podrem dedicar a altres coses. Un metge, per exemple, avui no et mira als ulls, està teclejant perquè ho ha d’escriure tot: si ho fes una màquina, podria estar pel pacient, agafar-li les mans i dir-li que superaran junts el càncer. Una màquina també sabrà en un segon si el tumor és benigne o maligne. I així, totes les professions.

És vostè molt optimista, pensant que tothom dedicarà el temps a fer coses més profitoses...

Des que es van inventar les arades, han anat sortint màquines que ens fan la feina. No ens han tret llocs de treball, n’hem trobat d’altres gràcies a alliberar-nos del que fèiem en el passat. La seva professió, per exemple, no existia fa dos segles, vostè i jo estaríem llaurant la terra amb l’esquena corbada tot el puto dia i moriríem a 37 anys. Mai a la història hi ha hagut tanta gent treballant com ara.

Ja que parlem d’evolució, li haig de preguntar si Catalunya evoluciona.

No com a mi m’agradaria, però continua evolucionant, és una obedient comunitat autònoma espanyola. És una evolució respecte de l’any 2017 i respecte del que jo creia que passaria. No és l’evolució que m’hauria agradat, perquè jo prefereixo les àligues que les gallines. Ens hauríem pogut convertir en àligues i hem acabat essent una gallina que no sap volar.

Ens quedarem per sempre en gallina?

Força temps. Per la nostra generació, segur. Hem passat el testimoni als nostres fills, espero que el seu intent sigui més intel·ligent i més exitós. Ara mateix, una part important de l’independentisme sembla adormit. Voluntàriament, eh? Han decidit tornar a ser obedients, tornar a ser gallines. Si és el que vol la majoria, no hi tinc res a dir. No hi contribuiré gens, quan vulguem ser àligues em tornaré a reactivar. Les gallines no m’interessen.

Per cert, va estar a la comissió econòmica del Barça entre 2003 i 2010: va conèixer en Negreira?

Ha, ha, no. Miri, el Barça té mil milions d’ingressos i despeses. Una factura de 7.000 euros mensuals d’aquest senyor, passa desapercebuda. Ni sé qui li pagava ni per quin motiu.

Tinc tres-centes cinquanta americanes

Sala i Martín: quantes americanes té?

Tres-centes cinquanta.