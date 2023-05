Dos projectes gironins participen en la nova edició d’Impulsa Cultura, el programa de formació, mentoria i acceleració de projectes culturals de la Fundació Catalunya Cultura. L’Isard Fest de Sant Hilari Sacalm i Kminart, que vincula l'art i el senderisme al Ripollès, són dos dels 35 projectes d’arreu del país escollits per un comitè d’avaluació per participar en el programa, que consta de quatre fases i que s’allargarà fins al 30 de novembre.

Els deu projectes finalistes optaran al premi Impulsa Cultura, dotat amb 10.000 euros, que es lliurarà el 17 d’octubre a la Nit de l’Empresa i la Cultura. El projecte guanyador de l’edició de l’any passat va ser Muntem un Festival, i el del 2021, el Festival Itinera.

Formació i assessorament

El programa Impulsa Cultura ofereix als participants formació i assessorament en àmbits clau per a la consolidació de projectes, com ara l’empresarial o el comunicatiu; col·laboració de més de 40 professionals i un aparador per establir aliances de col·laboració amb altres agents del sector.

Actualment el programa està en la segona fase, que ofereix als participants jornades formatives sobre emprenedoria, eines per identificar el seu impacte o màrqueting digital.