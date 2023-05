Canes pren el pols al cinema

Després de tres edicions totalment o parcialment alterades per la pandèmia de la Covid-19 -l’edició de 2020 es va haver de suspendre, la de 2021 es va haver de fer el juliol i la de 2022 encara va patir sensibles restriccions-, el Festival de Canes celebra la tornada a la completa normalitat amb una 76ª edició que aposta per una programació impressionant en la que com és habitual es combinen algunes apostes més comercials i glamouroses amb la presència de grans noms del cinema autoral que lluitaran per la preuada Palma d’Or. A més, Canes torna a ser el punt de trobada de la indústria cinematogràfica mundial, amb un mercat paral·lel on es calcula que es fan el 10% del total de transaccions comercials que mou el sector durant un any.

Dels títols més populars destaca l’aterratge a la Croisette de la cinquena part de les aventures d’Indiana Jones, amb el ja octogenari Harrison Ford al capdavant posant-se per darrera vegada en la pell de l’intrèpid arqueòleg. Disney ha pres nota de l’espectacular èxit que l’any passat va tenir Paramount amb Top Gun: Maverick a Canes, un factor decisiu que va convertir el film de Tom Cruise en el gran macroèxit sorpresa de 2022 en un moment especialment delicat per les sales de cinema després de la pandèmia. La companyia del ratolí vol repetir l’operació amb el desembarcament de tota la seva maquinària promocional a Canes, on Indiana Jones and the dial of destiny, de James Mangold -aquesta vegada Steven Spielberg només fa funcions de productor executiu-, promet atraure tot el focus mediàtic en una première mundial que promet ser espectacular.

Però possiblement el film més esperat d’aquesta edició sigui Killers of the flower moon, un dels projectes més ambiciosos del veterà Martin Scorsese. El film, que dura 3 hores i mitja i està protagonitzat per Leonardo Di Caprio i Robert De Niro, es veurà fora de competició, després que Scorsese, que ja va guanyar la Palma d’Or el 1976 amb Taxi Driver, ha preferit no entrar en la lluita pel palmarès.

El festival s’inaugura demà dimarts amb Jeanne Du Barry, una superproducció europea d’època dirigida i interpretada per la francesa Maïwenn i que compta amb Johnny Depp com a protagonista en el rol del rei Lluís XV, i es clausurarà amb l’animació d’Elemental, el darrer treball de la factoria Pixar. Un dels altres protagonistes destacats serà l’actor i productor nord-americà Michael Douglas, que rebrà una Palma d’Or honorífica durant la cerimònia inaugural d’aquest dimarts.

Pel que fa a la competició, vint-i-una pel·lícules competeixen per la Palma d’Or, un premi que decidirà el jurat presidit pel suec Ruben Östlund, precisament el director que la va obtenir en la darrera edició. Entre els films a competició destaquen el significatiu increment de films dirigits per dones -7 sobre 21, el percentatge més gran de la història del festival-, així com la presència d’alguns antics guanyadors com Ken Loach -únic doble guanyador-, Nanni Moretti, Nuri Bilge Ceylan, Hirokazu Kore-eda i Wim Wenders. Alguns dels títols que s’apunten com a favorits són The zone of interest, el nou treball del britànic Jonathan Glazer després de Under the skin-, May december, del nord-americà Todd Haynes, amb Natalie Portman i Julianne Moore i Fallen leaves, del finlandès Aki Kaurismaki.

Tot i que històricament Canes ha estat un terreny poc propici per a les produccions espanyoles, alguna cosa sembla haver canviat després de l’èxit en la passada edició de Pacifiction d’Albert Serra i As bestas de Rodrigo Sorogoyen. Mirant de seguir aquest camí, cinc seran les produccions espanyoles al certamen francès. Pedro Almodóvar presentarà el seu migmetratge en forma de western Extraña forma de vida, amb Ethan Hawke i Pedro Pascal. Un esdeveniment molt esperat serà el retorn a la direcció de Victor Erice, trenta anys després de guanyar el Premi del Jurat amb El sol del membrillo. Aquest cop, però, el director espanyol no competirà i presentarà Cerrar los ojos a la secció Canes Première. I com a sessió especial, el basc Pablo Berger -director de Blancanieves- estrenarà el seu projecte d’animació Robot dreams. Dues produccions catalanes completen la representació espanyola a Canes: a la Quinzena dels Cineastes es podran veure Creatura, el segon treball d’Elena Martin després del seu debut amb Julia Ist, i Inside the yellow cocoon shell, una curiosa coproducció amb Vietnam i França dirigida pel debutant Pham Thien An.