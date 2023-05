Sotrac reflexiona sobre el món que deixarem al joves en el seu tercer disc

La preocupació pel món que hem rebut i el que deixarem a les noves generacions travessa tot el tercer disc de Sotrac. La banda integrada pel llagosterenc Artur Comas i els guixolencs Helena Tamayo i Gerard Cortés presenta divendres 19 a la sala La Mirona el seu nou treball, Herència, un àlbum que gira al voltant de la preocupació pel futur i què llegarem al jovent.

«No ha sigut volgut, però era una inquietud que anava apareixent a mesura que componíem, fins a convertir-se en el fil conductor de tot el disc», explica Helena Tamayo. Ho confirma també Comas, que explica que «tot i que les lletres en general són optimistes, també hi ha un punt crític, perquè no serveix de res quedar-se només amb la idea que tot anirà bé».

Dos anys després del seu anterior treball, On neixen els instints, la banda amb base a Llagostera torna amb un disc «estilísticament més contundent i una mica més dur», que no abandona el pop, però mira més cap al rock, explica Tamayo.

«Sotrac és la suma de tres persones amb gustos molt diferents, també musicals, i per això el grup és en realitat la recerca de l’equilibri. En aquest tercer treball hem anat evolucionant fins a trobar el so Sotrac, però tocant tots els pals, per no sonar sempre igual», diu Artur Comas.

En aquest sentit, explica que han cuidat especialment les veus i que hi ha «molta guitarra fent de tot», sumant-hi l’electrònica, que guanya pes respecte dels seus anteriors treballs, però «sense fer cap bogeria».

L’àlbum ha estat enregistrat a l’estudi La Vall i compta amb la producció de Noel Campillo.

El van començar a compondre ara fa dos anys, mentre giraven amb el seu anterior disc, que hauria d’haver sortit el 2020 si no hi hagués la pandèmia pel mig. «No volíem córrer, però tampoc adormir-nos», puntualitza la banda, que va publicar el seu debut, Sota el roure, el 2016, tot i que la formació va néixer bastant temps abans.

Els concerts

El concert de presentació d’Herència serà divendres vinent a la sala La Mirona, però el grup ja té altres cites a l’agenda com ara el festival Macroclima de Camprodon el 29 de juliol. A Salt prometen un recital en què repassaran els nous temes però també alguns dels anteriors, perquè tenen clar «que els concerts no han de ser una escolta del disc pura i dura, sinó presentar canvis perquè la gent s’ho passi bé».

A diferència de les anteriors gires, en què van fer entre trenta i quaranta concerts en què predominava el format acústic, enguany tirant més cap al format més gran, amb banda.