Albert Serra preveu estrenar l’any que ve el seu primer documental, ‘Tardes de soledad’, en què aborda “l’element humà” en la tauromàquia i els estats mentals i espirituals pels que transiten els toreros. En una entrevista amb l’ACN, reconeix que li genera “fascinació” el “compromís” dels toreros per una pràctica que entreveu cada vegada menys popular. “Val la pena que el fenomen sigui observat d'una manera diferent a com ho fem ara”, precisa. El cineasta ha participat en el cicle ‘Conversaciones’ del Festival de Cinema de Sant Sebastià.

Seguit el procés que creu que es deriva d'un documental, ha rodat molt i durant molt temps per posar-se al servei del tema sense apriorismes. “La teva visió i personalitat han de quedar a part i el que fas és posar-te al servei del cas i a veure què dona”, assevera.

Alhora, Serra reconeix que el tema no li he suposa “cap debat ètic” perquè entén tant els taurins com els antitaurins: “S'hauria de fer el que la gent decideixi, violència n'hi ha per tot arreu i no es pot reduir tot a una dicotomia elemental", afirma. El rodatge de la cinta s'allargat durant un any i mig i, a diferència del que havia fet fins ara, no descarta acabar el muntatge i tornar a rodar noves imatges per la mateixa cinta.

El també realitzador banyolí ha encetat la secció 'Conversaciones, pensamientos y debates', on s'ha repassat part de la seva filmografia, començant per 'Història de la meva mort', 'La mort de Lluís XIV', 'Pacifiction' i les distincions que ha rebut -Lleopard d'Or i el Premi del Jurat de Canes.