La Fundació Gala-Salvador Dalí ja ha posat a la venda les entrades per veure Dalí. El Crist de Portlligat, l'exposició dedicada a una obra clau en la carrera de Salvador Dalí, Sant Joan de la Creu, més coneguda com El Crist. La mostra, que es veurà al Teatre-Museu de Figueres del 25 d'octubre al 30 d'abril, és una ocasió única per veure El Crist, que no s'exposava a l'Estat Espanyol des del 1952, quan es va exhibir a Madrid i Barcelona.

L'arribada a Figueres del Crist de Sant Joan de la Creu de Salvador Dalí, un emblemàtic oli sobre tela propietat de l’Ajuntament de Glasgow i que forma part de la col·lecció del Museu Kelvingrove de la ciutat escocesa, estava prevista per al novembre del 2020, però evidentment, la pandèmia ho va capgirar tot. Tres anys després, finalment tornarà temporalment a casa. Es podrà veure a partir del 25 d'octubre a la 1 del migdia, un cop acabada la presentació als mitjans de comunicació. Les entrades per visitar la mostra es poden adquirir dins el recorregut habitual del Teatre-Museu.

A més de mostrar el quadre, l'exposició figuerenca vol desxifrar algunes de les claus per entendre com Dalí va aconseguir ser trencador amb una icona religiosa i clàssica i quina significació té la peça en el camp de l'art contemporani i la importància de Portlligat en l'obra de l'artista.