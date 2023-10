Els centres cívics gironins acostaran el Museu d’Art de Girona a la ciutadania a través d’un cicle de conferències. Es tracta d’una proposta de l’associació dels Amics del Museu d’Art que pretén apropar l’art i les col·leccions de l’equipament museístic des de diferents vessants: l’enginyeria, la ciència, la història, les creences o la psicologia. Les xerrades estaran impartides per membres de l'entitat i tenen com a objectiu trencar amb la creença que cal tenir una gran formació acadèmica per poder gaudir de l’art. El cicle començarà aquesta tardor i s’allargarà durant el primer trimestre del 2024. Totes les conferències seran gratuïtes.

D’altra banda, els Amics del Museu d’Art de Girona han creat quatre càpsules de vídeo amb diverses personalitats relacionades amb el món de la cultura. Les "Converses entre Amics" busquen posar l’art i la cultura al centre. Durant aquestes s’han tractat temes com gaudir de l’art, quin ha de ser el paper de les institucions culturals com el Museu d’Art de Girona o com es pot fer arribar l’art a tothom, entre d’altres. Una de les converses la protagonitzen la periodista cultural Eva Vázquez i l’historiador Joaquim Nadal. Una altra és entre la també periodista Emma Granyer i el doctor en història de l’art Pere Parramon. A la tercera conversa hi participen la directora del Bòlit Girona, Íngrid Guardiola, i el crític d’art i curador Ricard Planas. Finalment, la quarta conversa és entre la directora del Museu d’Art de Girona, Carme Clusellas, i l’artista i muralista Aleix Font. Tots els vídeos han estat gravats al museu i es podran veure al canal de YouTube dels Amics del Museu d’Art i a les xarxes socials. “Considerem imprescindible treballar amb els diversos actors socials i educatius de la ciutat per fer arribar la cultura a tothom. I aquesta és la meva prioritat, que tots els gironins i gironines puguin accedir de la millor manera a la cultura”, afirma el tinent d’alcaldia Quim Ayats. "Els centres cívics són centres neuràlgics dels barris, punts de referència de veïns i veïnes i també nuclis generadors d’activitats culturals. Gràcies a aquesta iniciativa podrem tenir a l’abast el pensament de diferents especialistes, que compartiran les seves idees i la seva expertesa als nostres barris, al costat de casa nostra", assegura la tinenta d'alcaldia, Núria Riquelme.