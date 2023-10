Un viatge entre mons influents a la història de la música, que connecta Bach amb els Beatles, David Bowie o Philip Glass. El festival Temporada Alta ha estrenat aquest diumenge 'Ticket to ride', l'última proposta de la GIO Symphonia amb la cantant Elena Tarrats, que parteix de la premissa que les músiques, tot i ser de diferents èpoques, s'escolten entre elles i no es poden explicar l'una sense l'altra. El concert ha creat així un diàleg entre artistes i compositors referents, establint vincles entre ells i impulsant noves creacions a partir de la seva música, amb voluntat de projectar-se cap al futur. 'Ticket to ride' s'ha pogut veure aquest diumenge a l'Auditori de Girona, i demà serà el torn del Palau de la Música Catalana.

Què tenen en comú Johann Sebastian Bach, The Beatles, David Bowie i Philip Glass? Que més enllà de la música, tots ells són referents de diferents èpoques i estils musicals. I que les seves creacions, quan es posen en el context de la història, no es poden entendre les unes sense les altres. Aquest és el punt de partida de 'Ticket to ride', l'última proposta de la GIO Symphonia que avui s'ha estrenat a Girona amb la veu d'Elena Tarrats. L'espectacle proposa un viatge musical, una connexió, a través de tots ells. I al mateix temps, és en si mateix una nova creació, que s'uneix a l'herència musical i es projecta cap al futur. El repertori, sota la batuta del director de la GIO, Francesc Prat, ha comptat amb els tres moviments del 'Concert de Brandenburg núm 5 (BWW 1050)' de Johann Sebastian Bach; les cançons 'Michelle (I i II)', 'Ticket to ride' i 'Yesterday' dels Beatles, a partir de l'arranjament de Luciano Berio; 'Space Odity', 'Live on Mars' i 'Heroes' de David Bowie, a partir de la versió dels germans Lucas i Tomàs Peire -que s'ha pogut escoltar per primera vegada- i la composició 'Music in similar motion' de Philip Glass. Damunt l'escenari, les notes han sortit de l'uníson de la GIO Symphonia (amb una formació de quatre violins, dues violes, un violoncel, un contrabaix, una arpa, un clave, una flauta, un clarinet, un oboè i una trompeta). I Tarrats s'ha encarregat de posar veu a aquestes creacions, que homenatgen alguns dels músics més influents de la història. La GIO Symphonia és ja una habitual a la programació del festival gironí. Perquè sota el segell del Temporada Alta, s'han pogut veure creacions i concerts com 'Ute Lemper & GIO Symphonia', 'El amor brujo' i 'GIO amb Francesc Prat i Xavier Sabata'. La d'avui ha estat la primera ocasió de veure 'Ticket to ride' en tot el seu conjunt. Perquè fins ara, se n'havien fet alguns tastets -fragments- però no s'havia completat el viatge. Després de l'estrena al Temporada Alta, demà dilluns serà el torn del Palau de la Música. Col·laboració amb l'Auditori L'Auditori de Girona inclou els concerts de la GIO Symphonia al segell 'Compromís Creació', una línia de col·laboració amb diferents artistes, amb els quals l'equipament va més enllà de l'exhibició. Perquè també els dona suport durant el procés creatiu i la producció dels espectacles. Al llarg dels seus dotze anys de trajectòria, la GIO ha estrenat un projecte anual a l'Auditori en el marc de la seva temporada estable de concerts.