El Museu de la Garrotxa inaugura Fang. Identitats híbrides, una mostra de l'artista Maria Camila Sanjines que a través de la terrissa reflexiona sobre les nocions de llar i pertinença. Les peces que s'hi exposen sorgeixen dels tallers i converses que Sanjines ha fet amb dones migrants d'Olot, on s'ha abordat la identitat cultural mixta. Però també són part del projecte d'investigació a llarg termini que l'artista va començar fa temps, centrat al voltant de la construcció de la identitat a través del fang i de com la cultura neix de la hibridació, i que l'ha dut a fer estades a Colòmbia i al Marroc. La mostra, que es pot veure fins al 28 de gener, s'emmarca dins la línia de treball engegada pels Museus d'Olot de posar la persona al centre.

Entendre el lloc com una barreja constant i la terra com una cosa viva que muta i canvia constantment. Aquestes són les premisses a través de les quals Sanjines ha creat les peces que es poden veure a 'Fang. Identitats híbrides'.

L'exposició és fruit dels tallers i converses que l'artista ha fet amb dones migrants d'Olot. Durant aquests tallers, i a partir d'un treball simbòlic a traves del fang, s'ha creat un espai de conversa per abordar temes al voltant de les nocions de llar i de pertinença, de geografia, de desorientació i de la mateixa identitat cultural mixta de l'artista i les dones participants.

Arran d'aquestes trobades i de la informació i les temàtiques que hi han sorgit, Sanjines ha creat la sèrie de peces de ceràmica que formen l'exposició. La mostra ensenya tant el resultat artístic de Sanjines com el procés de treball amb el col·lectiu de dones migrades. A més, també es concep com un espai de trobada per parlar sobre la construcció de la cultura i la identitat.

A l'hora de donar forma al fang, Sanjines s'ha qüestionat com es creen els elements culturals. Les peces volen mostrar que entendre un lloc és "una barreja constant", que la terra "és viva, muta i canvia" i que "nosaltres mateixos podem ser una hibridació que pot generar nous llenguatges culturals sense haver de renunciar a res ni tampoc rebutjar-ho".

L'artista posa la mirada en la migració, l'artesania, el coneixement de la cultura material i busca trobar maneres de crear des de la contradicció que, precisament, sorgeix entre la pertinença i el desarrelament. 'Fang. Identitats híbrides' estrena la Sala Oberta 3, el nou espai del Museu de la Garrotxa dedicat a crear trobades actives entre la cultura i la ciutadania.

La mostra es pot visitar fins al 28 de gener. El projecte compta amb la col·laboració de l'Escola Municipal d'Expressió i del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa (CASG).

Un projecte de llarg recorregut

L'exposició i les trobades amb les dones migrants d'Olot són un estadi mes d'una investigació que Sanjines va començar fa temps, i que gira al voltant de la construcció de la identitat a través del fang, de com la cultura neix a partir de la hibridació i de com crear un sentit de pertinença dins els espais culturals.

La primera fase del projecte es va desenvolupar a Colòmbia durant la pandèmia, al poble de Raquira, un lloc de terrissers amb més de 8.000 anys de tradició (en llengua muisca, 'ra' vol dir 'olla' i 'quira' vol dir 'poble'). El resultat d'aquest intercanvi s'ha exposat a diferents cicles d'art contemporani i va ser guanyar la beca d'artistes i artesans del Departament de Cultura de Colòmbia.

El segon estadi del projecte es va generar a les muntanyes del Rif, al Marroc, amb l'espai cultural L'apartment 22 a Rabat. Aquí, Sanjines va estar treballant durant quinze dies amb dones ceramistes tradicionals Amazigh. Durant aquest procés va generar una sèrie de peces que parlen sobre comunitat i constel·lacions femenines.

Nova línia dels Museus d'Olot

El projecte 'Fang. Identitats híbrides' posa èmfasi en la línia de treball que els Museus d'Olot han engegat darrerament, i que posa la persona al centre. La voluntat dels museus és treballar per a les persones a través de l'art, explorant els beneficis que té per vetllar pel benestar emocional. En aquest sentit, ja s'han fet altres projectes com 'Mirades compartides', una proposta en què persones grans d'una residència van treballar amb alumnes d'ESO d'un institut d'alta complexitat, o 'El Museu entra a casa', en què persones grans van poder-se endur a casa seva durant uns dies la peça del fons del museu que van escollir.