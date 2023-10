Els directors i guionistes Javier Calvo i Javier Ambrossi i l'actriu i cantant Ana Belén, Goya d'Honor 2017, seran els presentadors de la 38 edició dels Premis Goya que se celebraran a Valladolid el 10 de febrer de 2024.

L'anunci l'ha fet aquest dilluns el president de l'Acadèmia de Cinema, Fernando Méndez-Leite, en una roda de premsa en la qual ha introduït a Ana Belén i als creadors de sèries com "La Mesías" o "Paquita Salas" i pel·lícules com "La llamada".

"Som aquí perquè hi ha un relleu real al cinema espanyol, noves veus que parlen fort i que l'Acadèmia comença a escoltar de manera rotunda", ha dit Ambrossi, que confia que aquesta renovació es plasmi en les nominacions, que es coneixeran a la fi de novembre.

Tant Ambrossi com Calvo han ressaltat que presentar els Goya és "un somni" que han imaginat des de petits i han restat importància a les crítiques que solen caure el dia després de la gala.

"Som aquí per a trencar prejudicis i canviar discursos, que no sigui un marró (presentar els Goya) sinó un honor", ha subratllat Calvo.

Ana Belén ha dit que li va demanar Méndez-Leite i no va poder dir-li que no. "Vaig pensar que això és com llançar-se a la piscina i que, com soc gran, les crítiques seran més condescendents amb mi, ells que són joves s'emportaran tot l'horror de les crítiques", ha fet broma.

Tinet Rubira i Angel Custodio de Gestmusic, responsables de formats com a "Operación Triunfo" i "La teva cara em sona", tornaran a dirigir la gala, la qual cosa garanteix la quota musical i Calvo ha assenyalat que moltes vegades ha imaginat "qui obriria la gala cantant" en la seva cerimònia ideal.

"Intentarem aportar tot el que ens deixin", ha subratllat, "ens han dit que estan oberts a les nostres aportacions i treballarem amb els guionistes de la gala, intentarem donar-li la nostra marca i personalitat".

Quant a l'humor, creuen que hi serà present, però sense un gran protagonisme. "A mi no m'agrada fer-me el graciós i tampoc és el que m'agrada quan veig la gala", ha dit Ambrossi. "La premissa és la idea del somni, el que ens fa somiar, no em veig fent tatxan i esperant un riure que no existeix".

Tampoc serà una gala especialment política. "En la manera en què un treballa i entén el que fa, estàs fent política", ha assenyalat Ana Belén, "un tema exacte no està sobre la taula i hi n'ha molts, però jo crec que des de la manera d'entendre i enfrontar-te a la professió, estàs dient alguna cosa".

"Que nosaltres tres estiguem presentant la gala, ja és polític", ha rematat Calvo, que ha confiat a fer una cerimònia "emocionant, divertida i que et faci vibrar".

Valladolid prendrà el relleu a Sevilla, que va acollir l'última edició dels Goya. Serà la sisena ocasió consecutiva en què se celebrin fora de Madrid.

Sevilla va acollir les edicions de 2019 i 2023, Màlaga les de 2020 i 2021 i València la de 2022. A elles s'hi suma la de 2000 a Barcelona, la primera vegada que van viatjar fora de la capital.