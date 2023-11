Dani de la Orden està rodant un nou llargmetratge, 'Una casa en flames', una comèdia dramàtica familiar protagonitzada per Emma Vilarasau, Enric Auquer, María Rodríguez, Alberto San Juan, Clara Segura, José Pérez Ocaña i Macarena García. La pel·lícula se situa a Cadaqués i inclourà localitzacions per la Costa Brava. Per De la Orden, el film parla del cantó "més fosc" de les famílies, tot allò que "no es diu i que mostra la part menys tendre i més egoista que tenim amb la gent que s'estima". "Una aproximació naturalista, plena de petits moments, diàlegs llargs, situacions quasi costumistes d'estiu però amb sentit de l'humor", detalla.

Deu anys després d'estrenar 'Barcelona, nit d'estiu', el director torna a treballar amb el guionista Edu Sala. 'Una casa en flames' és una producció de Sábado Películas i Playtime Movies en coproducció amb 3Cat, Atresmedia Cine i ElioFilm i la col·laboració de l'ICAA i l'ICEC i la participació de Netflix, Atresmedia i distribuïda per VerCine.