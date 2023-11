El director dels museus de Glasgow, Duncar Dornan, diu que Salvador Dalí volia veure ‘El Crist’ exposat juntament amb ‘La cistella de pa’ i que la cessió que han fet de l’obra és una “oportunitat” que ajuda a entendre millor el procés de creació de la peça. Dornan ha participat aquest dilluns a la inauguració oficial de l’exposició ‘El Crist de Portlligat’ on es mostren les dues grans obres del geni empordanès i documents inèdits sobre el seu procés de creació.

Per la seva banda, el president de la Fundació Gala Dalí, Jordi Mercader, ha manifestat que l'obra, fora d'Espanya des del 1952, ha tornat temporalment al Museu de Figueres per oposar "cultura i coneixement" als moments de convulsió actuals com a missió llegada pel geni surrealista, ha manifestat

Durant la inauguració oficial de l'exposició 'El Crist de Portlligat', que es va obrir el 25 d'octubre passat, Mercader ha defensat que aquesta promoció cultural i l'estimulació de les emocions "forma part del camí cap al futur i d'obrir portes noves a la felicitat".

L'obra ha arribat al museu dalinià des de la galeria Kelvingrove de Glasgow, al Regne Unit, on roman des de la seva adquisició fa més de setanta anys, i el director dels museus d'aquesta ciutat escocesa, Duncan Dornan, ha estat una de les personalitats que ha assistit a la posada de gala d'aquest dilluns.

També han estat presents a Figueres la Infanta Cristina o el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, així com un dels anomenats 'pares de la Constitució', Miquel Roca, o l'exministre Narcís Serra.

La cultura gironina ha estat representada per dos directors de festivals de referència, com són el de Peralada i el Temporada Alta, Oriol Aguilà i Salvador Sunyer, respectivament.

Davant de tots ells i abans d'una visita guiada i un concert de violí i violoncel previ, Jordi Mercader ha insistit que una exposició d'aquest tipus i un quadre com 'El Crist' faciliten l'"accés a la bellesa".

Mercader ha insistit que la figura d'aquest icònic Jesucrist "observa el món i no busca el pare", i ha recordat que a la peça hi apareixen uns pescadors que representen la humanitat i una barca que és la "quotidianitat de la feina".

Tot això perquè la figura es representa sobre un paisatge de Portlligat, el racó de Cadaqués des del qual Salvador Dalí creava les seves obres.

El president de la Fundació Gala Dalí ha puntualitzat que, per al pintor, l'Empordà, aquesta zona de la Costa Brava, era "el centre del seu món".

Segons la seva opinió, Dalí i 'El Crist', en anticipar "escenaris excepcionals" vinculats a l'avenç de la tecnologia, una de les temàtiques abordades per l'artista, obliguen a "reflexionar" sobre el moment actual.

Tota aquesta bandera de la cultura i el coneixement enarborada per Jordi Mercader respon a un posicionament que la seva fundació es planteja "des d'una posició crítica".

"La cultura i el coneixement són el caliu pel qual l'home i la dona es poden obrir nous camins o, com diria Dalí, finestres mentals", ha afegit.

Ha considerat que "es tracta de superar el concepte actual entre poder i individualitat amb eines noves" i recórrer un camí cap a una vida nova que s'obrirà "des de la mitigació del dolor i de l'art" que encarna la creació de Salvador Dalí.

Aquest llegat és per a Jordi Mercader un "ambiciós desafiament" de la seva fundació, que compta amb les eines que conformen el triangle dalinià, format pel Teatre-Museu de Figueres, el Castell de Púbol i la Casa Museu de Portlligat.

Mercader ha apuntat finalment al major temps lliure que s'apunta en l'horitzó immediat per als éssers humans del món occidental que, amb l'afegit de l'accés a la informació, faciliten "trencar fronteres".

Després del discurs del seu president, la directora dels museus Dalí, Montse Aguer, ha ofert als assistents a la inauguració oficial una intervenció en què ha documentat la història d''El Crist', des de la seva creació el 1951 a la venda un any després per acabar en aquest retorn temporal, que es prolongarà fins al proper 30 d'abril.

Aguer ha recordat que la mostra actual exposa la peça icònica amb una altra a la qual està estretament vinculada, com és 'La cistella de pa' (1945).

La directora ha exalçat la tècnica usada en tots dos quadres per Dalí, el realisme fotogràfic o els clarobscurs, per concloure que, segons la seva opinió i per a la Fundació Gala Dalí, 'El Crist' és una obra mestra de la pintura contemporània.