Girona, Lloret, Tossa i Begur, els municipis gironins amb més rodatges

Les comarques gironines van ser escenari de rodatge de 174 produccions durant l’any 2022. Els municipis on es van concentrar són sis: Girona (56), Lloret (28), Tossa (27), Begur (24), Cadaqués (23) i l’Escala (16). En un any el número de rodatges a la província ha augmentat un 36,7%, constatant així la recuperació d’aquesta activitat després que el 2020 només se’n fessin 58.

Algunes de les localitats encara tenen poca experiència com a decorat d’anuncis, programes de televisió o llargmetratges. És el cas de l’Escala, que fins a l’any 2019 no va començar a acollir rodatges, concretament tres. En canvi, Girona i Tossa de Mar són les dues localitats més veteranes, i és que l’any 2015, el primer dels quals hi ha dades recopilades per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) segons la informació que faciliten els municipis, ja n’havien fet 55 i 17 respectivament.

A Catalunya es van fer rodatges de 3.612 produccions durant el 2022, gairebé 10 al dia repartides al llarg de l’any. D’aquestes, més de 7 es concentren a Barcelona i, per tipologia, tan sols el 3,2% són llargmetratges (ficció i documentals) i sèries de televisió. La resta són rodatges publicitaris, programes de televisió o curtmetratges, entre altres tipus de producció més petita. Girona va ser la setena ciutat catalana amb més produccions, per darrere de Barcelona, Terrassa, El Prat de Llobregat, Tarragona i Sabadell.

Dins d’una tendència estable des del 2015 (exceptuant l’any 2020, per la pandèmia), el nombre de produccions rodades a Catalunya l’any passat representa un descens de l’entorn del 6% respecte del 2021. En xifres absolutes, 174 menys a Barcelona i 61 menys a la resta del territori.

Tanmateix, els que han crescut lleugerament el darrer any són els rodatges de llargmetratges de ficció per a cinema, de 49 a 52 (essent tots dos els valors més alts dels últims quatre anys), i també els de sèries de televisió, de 25 a 30. Alguns exemples de films rodats a Catalunya l’any passat són ‘Creatura’, d’Elena Martín, ambientada i rodada majoritàriament a l’Escala, guanyadora el premi a la millor pel·lícula europea a la Quinzena dels Cineastes al Festival de Venècia; ‘La imatge permanent’ (Laura Farrés), rodada a el Prat de Llobregat i que va competir a la secció oficial al Festival de Locarno; i ‘Upon Entry’ (Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vasquez), premi FIPRESCI del Festival Tallinn Black Nights.

es plataformes també han estat aparador de les localitzacions catalanes, amb llargmetratges com ‘Bird Box Barcelona’ (Álex Pastor i David Pastor), a Netflix, o ‘Awarenness’ (Daniel Benmayor, a Prime Video. I també de sèries, com la recentment estrenada ‘El cuerpo en llamas’ (Jorge Torregrossa, Laura Mañá), a Netflix, i ‘Selftape’ (Bàrbara Farré), a Filmin, o la popular ‘The Crown’ (Netflix), de la qual l’any passat es van rodar a Barcelona escenes per a un capítol de la sisena temporada.

Pocs llargmetratges i sèries

Amb tot, aquestes ‘grans produccions’ (en l’argot de la indústria fa referència al metratge i no a la dimensió econòmica de la producció) són de fet una petita part de tot el que es roda a Catalunya al llarg de l’any. Concretament, amb dades de l’ICEC corresponents al 2022, els llargmetratges de ficció per a cinema, els telefilms i minisèries, els llargmetratges documentals i les sèries de televisió, suposen només un 3,2% del total, o el que és el mateix: 115 dels 3.612 rodatges que es comptabilitzen.

Així, el gran gruix de produccions audiovisuals que es roden anualment són formats com els espots publicitaris (290 dels 839 rodatges del 2022 fora de Barcelona, segons les dades disponibles), curtmetratges de ficció (61) i documentals (13), programes de televisió i reportatges (114) i audiovisuals amb finalitat artística com videoclips o vídeos per a espectacles (41 en total), entre els més destacats.

Barcelona es manté com el gran plató de Catalunya, ja que acapara el 76% de totes les produccions rodades el 2022 (3.612), això és, uns 8 dels gairebé 10 rodatges diaris que resulten de dividir el total de 3.612 rodatges entre els 365 dies de l’any. Aquesta proporció es manté força estable des del 2015 fins ara, amb la capital catalana com a seu del 77,5% dels rodatges fets durant aquest període.

A la capital catalana s’hi ha rodat una mitjana de 2.900 produccions anuals durant els últims 8 anys. L’any amb menys rodatges va ser el 2020 (inici de la pandèmia), amb 1.969, i el que més filmacions produccions rodades registra és el 2015, amb 3.311. Les darreres dades són de 2022, amb un total de 2.773.

A la resta de Catalunya la mitjana dels últims 8 anys és de 886 rodatges anuals. L’any més fluix va ser també el 2020, amb 540, i el més nombrós és just l’anterior, el 2019, amb 1008.

El municipi amb més rodatges el 2022 -Barcelona al marge- és Terrassa, amb 126 i una mitjana de 107 a l’any des del 2015. La ciutat vallesana acull tant l’escola de cinema ESCAC com el Parc Audiovisual, un espai de més de 50.000 m2 amb 4 platós, diverses localitzacions, serveis auxiliars a la producció, magatzems, etc.

No obstant això, des del 2015 el municipi català amb més rodatges fora de la capital és el Prat de Llobregat, que en suma 995 (Terrassa 862) i una mitjana de 124 a l’any des del 2015. En el llistat de les quinze poblacions amb més rodatges l’any passat hi va irrompre Vilanova de Sau amb fins a 25 produccions, mentre que els 8 anys anteriors no n’hi ha cap de documentada.

Catalunya, convidada d’honor

Catalunya ha estat la convidada d’honor al Raindance Film Festival de Londres, el principal festival de cinema independent de la capital britànica, que va tenir lloc entre el 25 d’octubre i el 4 de novembre. L’ICEC, a través de Catalan Films i Catalunya Film Comission, ha portat 10 produccions al certamen «molt diferents i representatives del cinema català». Es tracta de quatre llargmetratges i un programa amb sis curtmetratges entre els quals hi ha propostes com «Un amor» d’Isabel Coixet, «Tender Metalheads» de Juanjo Sáez, «La singla» de Paloma Zapata o «Upon Entry» de Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas.

El Raindance Film Festival ha estat l’oportunitat per presentar un focus de cinema català per guanyar «prestigi» i «dinamitzar la indústria». De fet, a banda de l’estrena i projecció de les deu produccions, durant el festival s’han celebrat presentacions i trobades per incentivar la coproducció i els rodatges amb empreses catalanes i a Catalunya.

En un moment «dolç» pel cinema català, la prioritat de Catalan Films és ajudar les empreses audiovisuals en el finançament i la distribució internacional.

«Hi ha d’haver una sinergia constant entre el desenvolupament i la internacionalització. Que les produccions siguin competitives internacionals s’ha demostrat que es pot fer en català», ha apuntat el tècnic de promoció internacional de Catalan Films Joan Ruiz. Amb tot, ha constatat que el gran repte demana millorar la distribució dels films catalans al Regne Unit.

La responsable de la Catalunya Film Comissions, Carlota Guerrero, avala les xifres de rodatges del 2022 i reivindica la «qualitat de les produccions» més enllà del nombre total. Guerrero ha constatat un descens dels rodatges al territori i ha explicat que es percep un augment dels rodatges de sèries i pel·lícules. Ha recordat que fa temps que Catalunya acull una part important de produccions publicitàries perquè hi ha un sector «fort» al país.

Guerrero ha assegurat que per poder captar més rodatges cal comptar amb major quantitat de platós, una necessitat que ha dit que el projecte del Govern del Catalunya Mèdia City hauria de donar resposta. Però també cal incrementar la formació per comptar nous professionals al sector.

Sobre la presència al Raindance Film Festival, ha indicat que es donen a conèixer els avantatges de finançament i qualitat que hi ha a Catalunya. «Nosaltres el que fem és continuar plantant i regant la llavor», ha exposat.