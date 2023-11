El bateria de la banda menorquina Ja T'Ho Diré i mànager del grup Obeses, Vicenç Fontestad (1957-2023), ha mort. “Ens ha deixat una de les millors persones que he conegut mai”, ha escrit el cantant d’Obeses, Arnau Tordera, a X. De fet, el grup Obeses ha destacat que va ser “el millor representant” que podien haver imaginat. El músic ciutadellenc també va ser bateria de l'Orquestra Sifasol i de l'Orquestra Aquarel·la de Girona, han ressaltat des de l’Enderrock.

El grup Obeses ha recordat que van conèixer el Sente (Vicenç Fontestad) l’any 2013 després de publicar el seu segon disc ‘Zel’. “Era un moment fràgil per Obeses perquè no teníem un rumb definit i el projecte estava sumit en una incertesa general. En Sente va aparèixer en el moment precís per redreçar la nostra carrera i projectar-la pel sender que, encara avui i gràcies a ell, estem traçant”.

Han assenyalat que Fontestad va creure fermanemt en el seu projecte des del moment en què el van conèixer, van fer la primera reunió i va assumir el management de la banda. “Va ser el millor representant que podíem haver imaginat”, han assenyalat.

Així mateix, han ressaltat que era “l’esperança i la demostració permanent que, fins i tot en un sector tan aspre i corromput com el de la música, hi havia espai pel bon tracte, el respecte, l’educació i una elegància inaudita”.