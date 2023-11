Fa anys que els grans esdeveniments estan en venda. Les competicions esportives, amb el futbol com a punta de llança, se subhasten i es disputen lluny d’on són originàries. Tot té una raó econòmica, d’expansió de la marca, de turisme, de propaganda al cap i a la fi. Aquesta setmana la indústria musical agafa aquest tren de l’or amb la celebració dels Latin Grammy per primera vegada fora dels Estats Units: viatgen fins a Sevilla per a la cerimònia anual.

El febrer d’aquest mateix any es va anunciar l’acord entre l’Acadèmia Llatina d’Arts i Ciències de la Gravació i la Junta d’Andalusia per acollir la gala dels guardons, el 16 de novembre (retransmesa per TVE), així com una sèrie d’activitats i concerts que tenen lloc a la ciutat dies abans. Una festa que, en la seva 24a edició, reunirà al Palau de Congressos i Exposicions FIBES de Sevilla els artistes llatins més populars del moment: des de Shakira fins a Rosalía passant per moltíssims d’altres.

La Junta d’Andalusia, presidida per Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), va afirmar que invertiria 18 milions d’euros en les actuacions previstes entorn de l’esdeveniment. I el portal ‘Infolibre’ va publicar que el Govern autonòmic pagarà en concepte de patrocini a l’Acadèmia 22.748.000 euros pels tres anys de vinculació que marca l’acord firmat. Aquest seria, segons el contracte a què va tenir accés l’esmentat mitjà, el preu d’allotjar uns premis que des del seu naixement l’any 2000 sempre s’han celebrat a Miami excepte l’any passat, que es van fer a Las Vegas.

El dia de l’anunci, la Junta va estimar que l’impacte econòmic durant els tres anys seria d’uns 500 milions d’euros. Per la seva banda, l’alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, va qualificar aquest dijous d’«oportunitat històrica» per a la ciutat la presència dels Latin Grammy i va assegurar que haurien de corregir «molt a l’alça» el seu càlcul inicial de 50 milions de benefici per a la capital andalusa en aquesta primera edició. S’hi esperen entre 10.000 i 12.000 visitants durant la setmana dels premis, 3.000 dels quals professionals. Altres números enlluernadors comunicats per l’organització són que la festa de la música llatina arribarà a una mica més de 100 milions de persones i que la seva retransmissió deixa a les xarxes socials més de 10,5 milions d’interaccions.

Una gala flamenca

Sobre la gala dels Latin Grammy, que estarà presentada per Paz Vega, Roselyn Sánchez, Dana Paola i Sebastián Yatra, es coneix que, aprofitant la seva nova ubicació, tindrà un marcat accent espanyol i andalús, amb el flamenc com a ingredient clau. I un dels grans reclams en aquest sentit serà l’actuació de Rosalía, que és nominada a gravació de l’any per ‘Despechá’, durant la cerimònia.

Més enllà de l’artista catalana, protagonitzaran la nit –i l’alfombra vermella– a Sevilla músics com Bizarrap, Rauw Alejandro, María Becerra, Ozuna, Alejandro Sanz, Pablo Alborán o Peso Pluma, entre d’altres. I fora de la música tindrà el seu moment l’actor Antonio Banderas, que rebrà el Premi de la Presidència 2023, que atorga l’Acadèmia Llatina de Gravació, amb el qual es reconeixen destacats membres de la comunitat llatina per promoure i fomentar les arts i cultura al món.

300 nominats

Hi ha un total de 56 categories de premis, per als quals hi ha fins a 300 nominats, seleccionats entre les una mica més de 19.000 inscripcions d’aspirants. L’artista amb més candidatures no és, ni de bon tros, un nom tan popular com els esmentats anteriorment. És el productor mexicà Édgar Barrera, que té 13 nominacions –entre les quals, productor de l’any i compositor de l’any– per la seva participació en cançons de Maluma, Bad Bunny... El segueixen set artistes com Karol G, Bizarrap, Shakira, Camilo i Keityn (coautor de la popular cançó en la qual Shakira va disparar contra Piqué). I l’espanyol amb més nominacions és Pablo Alborán, amb sis.