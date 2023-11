Que Bruce Springsteen és un referents essencial per La Ludwig Band és quelcom que qualsevol que hagi escoltat el darrer disc dels empordanesos pot endevinar a la primera escolta. De fet, en aquest Gràcies per venir (The Indian Runners / Ceràmiques Guzmán, 2023) publicat el passat 20 d'octubre, hi sobresurt Contraban, tota una declaració d'amor del grup d'Espolla per al Boss i la seva música.

El fet és que la promotora Doctor Music va confirmar fa tot just uns dies que Springsteen tornarà a trepitjar la ciutat de Barcelona el juny de l'any vinent, després d'oferir dos brillants recitals el passat mes d'abril, als quals hi van assistir personalitats com el matrimoni format per Barack i Michelle Obama o el cineasta Steven Spielberg. El veterà rocker nord-americà ha afegit aquesta setmana una segona data (22 de juny) a l'Estadi Olímpic de la capital catalana, després que s'exhaurissin les entrades pel primer d'ells, programat pel 20 de juny.

Davant aquesta nova visita a Catalunya de l'autor d'èxits com Born to run o Born in the U.S.A. entre molts altres, el periodista musical Blai Marsé va publicar una entrada al seu perfil de la xarxa X (abans Twitter) en el qual proposava una recollida de firmes per aconseguir que La Ludwig Band exercís de telonera del Boss. "Comencem una recollida de firmes perquè @LaLudwigBand siguin els teloners? Va, @DoctorMusicTuit, feu-ho realitat!" va escriure el periodista de Catalunya Ràdio i iCatfm.

Segons sembla, el mateix grup va decidir posar-se en contacte amb Doctor Music per tal de proposar als empordanesos com a teloners. Malauradament, però, la resposta va ser negativa. "Espero que estiguis molt bé i gràcies per posar-te en contacte amb nosaltres. Com bé dius, Bruce Springsteen no té teloners en els seus concerts i l'any vinent no serà una excepció. Per aquest motiu, malauradament, no podrem tenir en compte la teva petició. Enhorabona pel nou disc i molts èxits amb el vostre projecte. Salutacions i gràcies de nou".

El grup s'ha pres amb humor la resposta de la promotora, parafresajant a la famosa expressió pronunciada el 2017 per l'exmajor dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. També amb humor s'ho han pres els seus seguidors. "Bolo gratuït al Poble Espanyol un parell d’hores abans que comenci? Rollo Fan Zone de final de Champions" comentava l'usuari Jordi Sancho. Per la seva banda, el promotor de la iniciativa, Blai Marsé, la capgirava: "Potser és més fàcil proposar que el Bruce sigui teloner vostre!" escrivia.