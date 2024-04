El candidat de Vox passeja pel mercat de la Devesa de Girona

La diputada per Vox al congrés dels diputats Pepa Millán ha estat aquest dissabte a Girona per acompanyar al candidat per Girona del partit Alberto Tarradas.

Els dos membres de la formació que presideix Santiago Abascal han passejat pel mercat de la Devesa, conversant tant amb alguns paradistes com algunes de les persones que hi havien anat a comprar.

Millán i Tarradas han estat acompanyats en aquest acte per un nodrit grup de militants i simpatitzants, als qui els dos han agraït «l’esforç».