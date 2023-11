Més de 600 espectacles, uns 160.000 espectadors i la presència de grans noms de l’escena nacional i internacional, com Peter Brook, Krystian Lupa, Milo Rau, Daniel Veronese, Àlex Rigola, Angélica Liddell o Isabelle Huppert formen part dels 25 anys d’història del Teatre de Salt. Ara fa un quart de segle, l’antic ateneu popular de Can Panxut es va convertir en el Teatre de Salt, passant de ser l’escenari d’actes d’entitats locals i de funcions escolars a un equipament escènic que, sempre vinculat a Bitò, la promotora que s’encarrega de la gestió des dels seus inicis, acull arts escèniques tot l’any, ja sigui amb el festival Temporada Alta -que hi ha programat uns 350 muntatges- o amb la programació estable de gener a juny. Coincidint amb l’aniversari, el primer semestre de l’any oferirà 26 propostes de teatre, circ, dansa i música signades per Marc Artigau, Alberto San Juan, Sol Picó, Jordi Prat i Coll o Josep Maria Miró.

Destaquen especialment quatre estrenes absolutes, com el nou espectacle de Fel Faixedas i Carles Xuriguera, Les mares o La teoria King Kong, amb Paula Jornet i Maria Pau Pigem desgranant un dels grans llibres del feminisme, de Virginie Despentes. També una revisió d’El quadern gris en un format més intimista que el muntatge que Joan Ollé va dirigir el 2009 i la presentació oficial del nou àlbum del músic Nito Figueras, Home de Salt. El Teatre de Salt obrirà l'any amb una de les comèdies de la temporada, La pell fina de Carmen Marfà i Yago Alonso, que donarà pas a Amèrica, de Sergi Pompermayer i dirigida per Julio Manrique, o un altre dels èxits dels darrers mesos a Barcelona, L’illa deserta, de Marc Artigau, amb Miki Esparbé i Maria Rodríguez com a intèrprets. També s’hi veurà la nova proposta del dramaturg d’A.K.A., Daniel J. Meyer, Uppgivenhet ; Els Buonaparte de Ramon Madaula amb direcció de Sílvia Munt, que representa una trobada entre els germans Napoleó i Josep Bonaparte; Miércoles que parecen jueves de Juan José Millás, amb Clara Sanchís dirigida per Mario Gas i Mivion, de la companyia La Conquesta del Pol Sud. L’actualitat pujarà a escena amb Jo, travesti, de Josep Maria Miró amb Jordi Cornudella i Roberto G.Alonso o Bèsties, dirigit per Pau Roca i interpretat per Marta Marco, sobre la pornoficació i sexualització dels infants. Pel que fa a l’humor, s’hi veurà Macho Crita. Crónica de mi propia ignorancia sobre la historia de España d’Alberto San Juan i els monòlegs Not Talent de la humorista Judit Martín i Crida als ocells de colors llampants d’Òscar Andreu. Música i dansa En l’apartat musical, sobressurt Guillermotta, l’homenatge de Jordi Prat i Coll a Guillermina Motta o el concert de Selva Big Band amb Helena Rosich i Sandra Fern a partir de la música de les pel·lícules de Woody Allen. Pels més menuts, les propostes més destacades són Alícia al país dels móbils, Hipstory de Brodas Bros i el musical Hansel i Gretel; mentre que la dansa arribarà amb Lali Ayguadé (Runa), Sol Picó (Macarron Power) i Àngel Duran (Cowards). Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona