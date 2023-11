El músic i compositor de Banyoles Esteve Palet Mir s’ha endut el tercer premi al 39è Certamen de Composició Ceret-Banyoles 2023, Premi Manel Saderra Puigferrer amb la sardana Esclat primaveral. El certamen es va celebrar diumenge a Ceret i hi va participar la Cobla Mil·lenària de Perpinyà.

Al concurs s’hi van presentar quinze sardanes, d’entre les que el jurat va escollir cinc finalistes. El primer premi, dotat amb 1.800 euros, el va conquerir Lluis Alcalà, amb La llegenda de Kirandia. El segon va ser per Daniel Gasulla amb Abril a Vilanova i el tercer, dotat amb 800 euros, per la sardana presentada per Palet Mir, que és professor de llenguatge musical, piano i cambra a l’Escola Municipal de Música de Banyoles.

No és la primera vegada que el banyolí, provinent d’una nissaga de músics, participa i resulta premiat al certamen: amb la sardana Els Juncans, dedicada a la cobla banyolina del mateix nom, va guanyar el segon premi el 2005 i amb El Puigmal, el tercer el 2009.

A Banyoles -el certamen es convoca un any des de Banyoles, (obres per a cobla) i l’altre des de Ceret, (sardanes)- la seva obra per a cobla Mönlik va rebre el premi Jove el 2002 i el 2004 Rapsòdia per a piano, cobla i percussió va guanyar el Premi Manel Saderra Puigferrer. El 2016, el Foment li van encarregar l’obra Miratges de l’estany, en un moment en que a Banyoles van canviar la filosofia del concurs, i van optar per fer obres d’encàrrec.