L’actriu francesa Dominique Blanc torna al Temporada Alta amb l’adaptació teatral de ‘La douleur’, el popular text de Marguerite Duras, un espectacle que es va estrenar al certamen l’any 2008 al Teatre de Salt i que ara arriba aquest divendres al Teatre Romea amb una única funció. Blanc ha remarcat que és “un text magnífic i universal que parla d’amor, esperança, guerra i resistència”. L’espectacle va ser dirigit fa 15 anys per Thierry Thieû Niang i Patrice Chéreau, qui va morir l’any 2013. De fet, l’actriu remarca que la representació de ‘La douleur’ també serveix per homenatjar al director de teatre i cinema Patrice Chéreau.

En roda de premsa al Teatre Romea, l’actriu ha dit que la frase més important del text de Duras és quan afirma que el dolor és una de les coses més importants de la seva vida. Blanc ha confessat que es va enamorar d’aquesta frase. ‘La douleur’, ha apuntat, narra la història d’una dona a l’abril de 1945 que espera el retorn del seu marit que va ser deportat a un camp de concentració.

Blanc ha explicat que és una obra que porta treballant des de fa 14 anys i durant aquest temps poden passar moltes coses, ha manifestat. “La posada en escena és la mateixa al llarg d’aquest temps, però qui ha canviat soc jo”. Ha reconegut que sempre intenta canviar les representacions i que sigui com la primera vegada que la representa.

Ha manifestat també que és un text que li sobta molt per la seva modernitat. “Marguerite Duras era una autèntica visionària, ella va parlar de la guerra i d’Europa, i ara amb la Guerra d’Ucraïna m’adono que va ser una autèntica visionària”.

Patrice Chéreau

L’actriu ha destacat que Patrice Chéreau va ser l’encarregat de fer la posada en escena. Ha recordat que quan el director va morir el 2013 tothom sabia que estava malalt, però no pensaven que moriria tan ràpid. Blanc ha confessat que la mort de Chéreau va ser molt dura per a ella perquè havien estat tota una carrera treballant junts. “Era la pèrdua d’un artista i també representava la pèrdua d’un amic”, ha indicat.

Aquest 2023 fa deu anys de la seva mort i l’actriu va decidir tornar al teatre popular de Lió, el mateix lloc on havia conegut a Chéreau l’any 1981 i allí va decidir que volia tornar interpretar ‘La douleur’ per homenatjar a Chéreu. Després del Romea portarà l’espectacle de gira internacional per ciutats com Nova York i Milà, entre d’altres ciutats.