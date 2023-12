Temporada Alta estrena una nova producció de La Moukhles & Sentís amb El Canal – Centre d’Arts Escèniques de Salt en forma d’autoficció documental a partir de les experiències de la contracultura llibertària dels anys 70. L'espectacle parteix de la narració de l'actor Joan Sentís a partir d’experiències reals d’aquells que van viure l'època a Catalunya, com Marisa Muñiz i Pau Riba o com escriptor i teòric de la contracultura barcelonina i net del poeta Joan Maragall, Pau Malvido, Claudi Montañà o en Toni, l’antic amo del Nodi, que no van poder sobreviure El muntatge, interpretat per Fermí Herrero, Miriam Moukhles i Joan Sentís, s’estrenarà a La Planeta de Girona el 6 de desembre.

'ODI: de gossos i malditos parteix de la figura del 'maldito' (com els va anomenar Malvido) entesa com aquell que posa en crisi l'establert, la norma. L'obra narra una conjectura personal sobre com la llibertat es va convertir en motor de canvi als anys 70 i va donar la possibilitat a tota una generació d'imaginar i jugar. Alhora, és un relat que vol plasmar el desencís posterior que va amagar la potència política del moviment llibertari de la contracultura durant la Transició.