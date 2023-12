El mestre que va prometre el mar és, sens dubte, el gran sleeper d’aquesta tardor, un film revelació que gràcies als bons comentaris dels espectadors que ja l’han vist, n’arrossega cada cop més. Aquesta setmana ja s’ha convertit en el setè títol més vist de la història al cinema Truffaut, on al ritme que va de taquilla (en 20 dies en cartell l’han vista 1.500 persones), segons apunten els responsables de la gestió, opta a situar-se en el Top-3 del rànquing que lidera Estiu 1993 de Carla Simón, amb 3.700 espectadors. Les tres pel·lícules, de moment, més vistes a la sala municipal de l’edifici Modern són, a banda d’aquesta, Bicicleta, Cullera, poma i Alcarràs, totes elles, de producció catalana, i que van fregar els 2.000 tiquets venuts.

«El que està passant és una cosa excepcional perquè amb El mestre que va prometre el mar en la segona setmana a nivell global s’ha apujat la recaptació un 10%, cosa que gairebé mai passa, el normal és que les pel·lícules vagin perdent. Això indica una renovació de públic i que el boca-orella la beneficia molt», explica Paco Vilallonga, del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, els encarregats de la gestió del Truffaut. El film de Patrícia Font, estrenat el 10 de novembre i presentat per la mateixa directora l’endemà a la pròpia sala, ha superat el mig milió d’euros de taquilla amb només 83 còpies i ha arribat als 100.000 espectadors a tot l’Estat. Al Truffaut, detalla Vilallonga, «no va pujar la recaptació però sí que és simptomàtic que en els tres caps de setmana ha tingut els mateixos espectadors, cosa que vol dir que no té desgast». Ara, a més, «comencen a venir mestres a veure-la, més enllà del públic cinèfil i adult» i destaca el vessant «pedagògic» que té el film. La pel·lícula, protagonitzada per Enric Auquer i Laia Costa, destapa la història del mestre Antoni Benaiges, que exercia a Bañuelos, un petit poble de Burgos, i va ser afusellat per les tropes franquistes i enterrat en una fossa comuna pels recels que despertava el seu mètode pedagògic. «El film té carrera per davant, està ben viva, i pot superar el milió d’euros, una xifra que multiplicaria per deu el que va recaptar el primer cap de setmana», afegeix Paco Villalonga. El mestre que va prometre el mar va tenir un pressupost d’uns 2,2 milions i de moment se seguirà projectant al Truffaut, amb gran èxit. A Girona també se’n fa un passi als Ocine i a més es pot veure a Olot, Begur i Palafrugell.