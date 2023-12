L'actriu Itziar Castro ha mort aquest dijous a la matinada a la piscina de Lloret de Mar. Castro era molt coneguda en el món de l'entreteniment i ha perdut la vida als 46 anys.

Les causes de la mort s'investiguen i els fets han succeït poc després de la una de la matinada a la piscina municipal de Lloret de Mar.

Els efectius d'emergències s'han traslladat a la zona perquè els alertaven que hi havia una persona amb aturada cardíaca. L'actriu s'ha començat a sentir malament, era fora de l'aigua de la piscina, moment en què hauria entrat en parada.

A lloc s'han desplaçat dues dotacions de la Policia Local de Lloret, dues unitats del SEM i els Mossos d'Esquadra.

La dona estava a fora de l'aigua quan li han practicat les maniobres de reanimació RCP, però han estat infructuoses i cap a les dues de la matinada s'ha certificat la seva mort. A partir d'aquí s'ha activat la Comitiva Judicial. La policia ha pres declaració als testimonis que hi havia a la zona i que han alertat el 112 en produir-se l'emergència.

El cos sense vida de l'actriu s'ha traslladat a l'Institut de Medicina Legal i Forense on se li practicarà l'autòpsia per certificar les causes de la mort. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. En ser una mort biològica el que fan és obrir diligències informatives que posteriorment, enviaran al jutjat competent, indiquen des del cos policial.

Proves de llum

Castro es trobava fent un assaig d'un espectacle amb el Club Natació Kallípolis confirmen fonts municipals que dirigeix l’exnedadora i entrenadora de natació sincronitzada Anna Tarrés. Aquesta entitat tenien llogada la piscina i en aquell moment de la matinada es feien proves de llum.

L'espectacle que preparaven era de natació sincronitzada anomenat "Un món de fantasia" i s'havia d'estrenar el dia 17 de desembre. Comptava amb dues artistes convidades, una d'elles, Itziar Castro. Precisament ella mateixa va penjar ahir una "història" a Instagram sobre l'espectacle i on es veu com s'assajava a la piscina coberta de Lloret de Mar.

"Pejada inesborrable"

El seu amic, guionista i director Frankie de Leonardis ha fet pública la tràgica notícia a través de les xarxes socials i assegura que " Castro ha deixat una petjada inesborrable amb la seva notable actuació i carisma". També afirma que "la família demana respecte a la seva privadesa durant aquest difícil període de dol. Agraïm als mitjans de comunicació i al públic per la seva comprensió i consideració en aquest moment difícil".

Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro @ItziarCastro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. — Frankie De leonardis (@frankiedl) 8 de diciembre de 2023

Itzíarr Castro ha participat en diverses sèries de televisió així com pel·lícules. Per exemple havia format part de la sèrie de TV3 com El cor de la ciutat o El crac. També era molt coneguda pel seu paper de Gоya Fernández a la sèrie de la Fox, Vis a vis i va aparèixer en pel·lícules com 'Campeones', 'Matar a Dios' i 'Pieles'. A la televisió també havia col·laborat en alguns programes i per exemple, va ser professora d'interpretació a Operación Triunfo.

No queremos creerlo. El abrazo más cálido y cariñoso a la familia y amigos de Itziar Castro. DEP. 🖤 pic.twitter.com/cwANmz1oFw — Operación Triunfo (@OT_Oficial) 8 de diciembre de 2023

L'actriu barcelonina s'havia emportat el premi de la Unió d'Actors com a millor actriu revelació per la seva interpretació a 'Pieles', i el guardó de millor actriu al Festival Rojo Sangre i al Festival de Calella pel seu paper a 'Matar a Dios'

Recentment, a principis d'octubre, Castro havia estrenat el curtmetratge 'La cita', escrit, dirigit i protagonitzat per ella. La intèrpret també va firmar llibres aquest últim Sant Jordi en estands com el de l'FNAC. "Em sembla una meravella haver tornat a aquest poder de convocatòria", ressaltava Castro. "Jo compro llibres per tot l'any i és un dia tan màgic i bonic que em dona igual si els lectors compren llibres només avui", ironitzava l'actriu, segons informa l'ACN.