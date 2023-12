La 13a edició del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona, Acocollona't, ha guardonat 'Ahora vuelvo' dels directors Lucas Paulino i Gabe Ibáñez com a millor curt de la secció oficial. Durant l'entrega de premissa, que s'ha fet aquest dissabte al vespre a l'Auditori Josep Irla de Girona presentada per la comunicadora Karen Madrid, també s'han guardonat els guanyadors d'altres categories com la de curts d'estudiants, el de pintura ràpida, el de curts creats en menys de 24 hores o els de tires de còmics. L'Acocollona't ha acostat el terror i la fantasia a diferents espais de la ciutat des de divendres passat amb més d'una desena d'activitats adreçades a tots els públics.

L'acte d'entrega dels premis, presentat per la comunicadora Karen Madrid i que s'ha celebrat aquest dissabte a l'Auditori Josep Irla de Girona, ha començat amb la projecció de la dotzena de curts de l'Acocotut (el concurs de curtmetratges adreçat a alumnes i centres educatius de les comarques gironines) i la vintena que competien a l'Acocoexprés (curts realitzats en 24 hores).

A la gala, el jurat de l'Acocollona't ha anunciat que el guardó a millor curt de la secció oficial se l'enduia 'Ahora vuelvo' dels directors Lucas Paulino i Gabe Ibáñez i que compta amb la participació de l'actriu Belen Cuesta. El jurat ha destacat la qualitat de la producció i les actuacions dels protagonistes: "Una proposta que juga perfectament amb el terror que tots i totes hem patit alguna vegada en la infantesa de quedar-nos sols a casa". Aquest també ha estat el curt que s'ha endut el premi del públic.

El segon premi ha estat per 'No hay fantasmas' de Nacho Solana. En paraules del jurat, "mai una història on no hi apareix cap element fantàstic ens ha endinsat tant en un món fantàstic". El jurat ha volgut fer una menció especial a 'Siluro, la bestia del Ebro' de Jordi O. Romero, mentre que l'organització del Festival també ha volgut destacar 'La pesadilla de un moco' de Dani Blanc.

Altres categories

El guanyador de l'Acocotut 2023 ha estat 'Retard injustificat' dels alumnes de l'Institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols "per ser una peça quasi rodona i amb una gran qualitat tècnica i artística". El jurat també ha volgut fer una menció especial al curt 'Aprovats per la mort' de l'Institut La Miquela de Bescanó "per la seva qualitat i ambientació".

Pel que fa a l'Acocoexprés, els curts creats en menys de 24 hores, el jurat ha escollit com a millor curt 'Al final del túnel' de Guillem Munné i Ester Bertran. El jurat ha volgut guardonar 'Al final del túnel' "per crear una història angoixant fent bon ús dels elements sorpresa proposats tot afegint picades d'ullet als psychokillers més clàssics del setè art".

El segon premi ha estat per a 'EMDG Redux' d'Albert Portal "per crear una història plena de tensió, ben planificada i explorant al màxim les possibilitats del pàrquing com a una de les localitzacions més populars del gènere de terror". El jurat també ha volgut fer una menció especial al curt 'Barbie Hell', "una història senzilla però ben tramada i dialogada, tot evocant amb enginy el subgènere de ninos diabòlics".

En l'acte d'entrega de premis, també s'ha reconegut als guanyadors de l'Acocoràpida, la segona edició del concurs de pintura ràpida de l'Acocollona't, que es va celebrar divendres pels carrers del Barri Vell de Girona. El primer premi ha estat altra vegada per a Narcís Menció Bou "per transmetre la sang i fetge que és la marca de la casa i pel seu format gros en tenir poc temps, els colors i la composició". El segon premi se l'ha endut Anna Herrera, inspirat en la història romàntica i fantàstica dels vampirs enamorats de la Rambla. I el premi infantil ha estat per Lara Limnell, de nou anys.

Per últim, en l'Acococòmic, en què es poden presentar tires de còmic, el jurat ha decidit guardonar amb el primer premi a Miquel Casas "per la seva capacitat de paròdia i concreció en la reformulació de psychokillers clau de la història del cinema".

13a edició del festival

L'Acocollona't, el festival de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona, va inaugurar la seva 13a edició el divendres 1 de desembre i ha portat més d'una desena d'activitats en diferents espais culturals de la ciutat. Enguany, s'han pogut veure curtmetratges i pel·lícules al Cinema Truffaut, al Centre Cultural La Mercè i a l'Auditori Josep Irla. A més, s'han organitzat activitats al Refugi Antiaeri del Jardí d'Infància i al Centre Cívic del Barri Vell-Mercadal, entre d'altres.

Pel que fa a la programació, més enllà de la projecció de curts, en aquesta edició s'ha donat continuïtat al concurs de pintura ràpida 'Acocoràpida', inspirat en els carrers del Barri Vell. El comunicador Jorge Rios, d'Informe Enigma, ha col·laborat amb el Festival oferint una xerrada sobre cinema de gènere basat en fets reals, impartint un taller per aprendre a enregistrar psicofonies i ha estat el guia de les rutes misterioses al Barri Vell on enguany ha pogut accedir al soterrani de la Catedral de Girona.

També han volgut col·laborar amb el Festival els responsables del pòdcast sobre cinema, sèries i còmics 'Ningú no és perfecte' Marta Sanz i Ignasi Arbat, que han enregistrat en directe un programa especial al Centre Cívic del Barri Vell-Mercadal, obert al públic, amb la participació del traductor i doblador Lluís Comes.

També s'ha pogut gaudir de projeccions especials de clàssics del terror i de la presentació a Girona de 'La mesita del comedor', la pel·lícula de terror que està arrasant als festivals dirigida per Caye Casas.

El Festival ha comptat amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Girona, l'ICEC del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.