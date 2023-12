Fem Coses, un projecte per connectar els creatius gironins

El setembre de l’any passat la gironina Gina Xifra i la palamosina Marta Bellvehí van posar en marxa Fem Coses, un projecte que busca connectar els professionals creatius (dissenyadors, il·lustradors, arquitectes, fotògrafs, artesans, etc.) que viuen a les comarques gironines per tal de fer xarxa i crear comunitat. La llavor del projecte va ser un perfil d’Instagram (@fem_coses) a través del qual les dues creatives, que es van conèixer en una comunitat de dones emprenedores, van fer una crida per trobar-se en un cèntric bar de Girona.

«La nostra sorpresa va ser que el primer dia vam reunir una vintena de persones i gairebé no coneixíem a ningú» comenta Xifra sobre aquella primera trobada. «Tant la Gina com jo vam viure a Barcelona una temporada i en tornar a les comarques gironines costava fer contactes i amistats. Al final, molta de la gent s’ha unit al nostre projecte compleix amb aquest perfil de persones que han estat una temporada fora de la ciutat, tot i haver nascut a Girona, o bé que han arribat directament des de Barcelona» explica Bellvehí. Segons les seves promotores, Fem Coses vol crear vincle entre tots aquests professionals, atès que, tal com diu Xifra, «en ser autònomes, el dia a dia pot ser molt solitari. A més sempre hi ha moltes coses que no saps i tens mil dubtes que a vegades costa resoldre» afegeix.

Amb tot, aquella primera trobada va acabar d’animar a Xifra i Bellvehí en un projecte que actualment compta amb una quarantena de professionals actius i organitza una trobada mensual que sol dur a terme l’últim dimecres de mes. «A més, organitzem diversos tipus de trobades, com els tallers, en els que algú s’ofereix a ensenyar alguna cosa que sap a la resta dels membres. Per exemple l’Anna Queralt ens va oferir un taller gratuït de Photoshop o un dia vam anar a veure el taller de la Jessica Oliveras que és una pintora que viu a la Garrotxa» apunta Bellvehí.

Fem Coses també celebra una taula rodona cada trimestre al voltant de «temes que puguin ser d’interès per als membres de la comunitat» afegeix la il·lustradora i escriptora. Entre les temàtiques que han abordat amb les taules rodones, hi ha la facturació o els passos a seguir per iniciar un projecte d’emprenedoria.

Gina Xifra, que treballa com a creativa audiovisual i és cofundadora de l’agència creativa i productora Las Gourmets, puntualitza que, tot i que pot ser una conseqüència, Fem Coses no vol ser en cap cas una xarxa de networking per trobar feines. «L’objectiu principal és social. La nostra idea és que ens acabem coneixent tots i que s'estableixi un vincle. Volem que persones que es troben en situacions similars socialitzin» explica la creativa, que afegeix que ja en la primera trobada que van fer, van veure que hi havia molt de potencial.

Perfils molt diversos

Entre el tipus de professional que acostuma a participar de les activitats de Fem Coses, les dues impulsores del projecte destaquen que hi ha molts fotògrafs, tot i que també hi ha un bon nombre d’il·lustradors, dissenyadors gràfics i creatius audiovisuals. «Tanmateix també hi ha artesans de tota classe» afirma Bellvehí.

Sobre els espais en els organitzen les activitats, Xifra explica que fins ara han anat a coworkings i bars. «Nosaltres no som una empresa ni una entitat. En realitat nosaltres vam començar una mica amb la idea d’obrir un perfil a Instagram i veure què passava. Per ara no hem registrat Fem Coses com a entitat» comenta sobre la possibilitat de sol·licitar, com a entitat registrada, espais municipals. «Un exercici que hem de fer és pensar en dinàmiques per veure què en fem de tot això. Tota la feina que la Marta i jo anem fent potser cal regular-la o, tal vegada ens hem de posar un sostre. Hem de veure què necessita la comunitat» afegeix. Al seu costat, Marta Bellvehí puntualitza que ja estan meditant en aquelles coses que poden fer per millorar la seva iniciativa.