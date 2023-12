La cineasta Isabel Coixet ha rebut aquesta nit el Premi a l'Èxit Europeu en el Cinema Mundial atorgat per l'Acadèmia Europea de Cinema. L'encarregada de presentar la directora ha estat l'actriu Laia Costa, que n'ha destacat "la intel·ligència, la bondat i la generositat". També ha reivindicat el seu "talent creatiu", assegurant que no hi ha una versió seva "més feliç" que aquella que està en un rodatge. Coixet ha agraït el guardó, subratllant que "darrere d'una càmera no hi ha fronteres, passaport, banderes ni límits" i l'ha dedicat a "tots aquells cineastes" a qui han dit que no eren prou. "Quan les coses venen d'un lloc molt real del cor, sempre hi haurà algú que connecti amb allò que fas", ha recordat.

Costa ha pujat a l'escenari aproximadament a l'equador de la gala, quan una bona part dels premis ja s'havien entregat. Durant la presentació que ha fet de Coixet, n'ha recordat la vinculació que sempre ha tingut, des de ben petita, amb l'univers cinematogràfic, una realitat que, segons Costa, l'ha portat a ser "una de les cineastes més exitoses que treballen en l'actualitat". Per això, ha afirmat que era necessari reivindicar i "honorar" la seva tasca. "No volem que estigui en cap altre lloc que no sigui un rodatge", ha insistit. Quan ha pujat a recollir el guardó, Coixet ha saludat efusivament l'actriu, amb qui fa poc van signar conjuntament 'Un amor', on Costa fa de protagonista. Coixet ha deixat clar que sí "fa pel·lícules" és perquè va aprendre de ben jove que aquestes "no tenien fronteres", una situació que – ha admès – li agradaria que passés al món real. Per això, també ha aprofitat per recordar a tots aquells directors a qui han dit que no eren prou "interessants, bons, comercials o controvertits", que al final n'hi ha prou amb fer les coses de tot cor i amb veracitat. Prèviament, en una entrevista a l'ACN, la directora ha assegurat que rebre el premi ha estat un fet "emocionant", ja que es tractava d'un guardó que l'ha portat "a mirar enrere" i rememorar tota la trajectòria ja feta. També insistia en la mateixa idea que ha posat sobre la taula durant el seu discurs: la que el cinema "no té fronteres". Pel que fa al reconeixement, també celebrava que "el fet de fer pel·lícules" pugui animar a tota aquella gent que potser ho veu "llunyà o impossible" i reivindicava la necessitat de "donar-los l'empenta que necessiten per trobar la seva veu". 'La sociedad de la nieve', doblement premiada En el transcurs de la vesprada, també s'han entregat altres guardons especials. Concretament, la producció del català J.A. Bayona, 'La sociedad de la nieve', ha rebut dos Premis a l'Excel·lència en les categories d'efectes visuals i maquillatge i perruqueria. El jurat ha valorat la tasca "excel·lent" de Félix Bergés i Laura Pedro amb els efectes especials en creure que han aconseguit que sembli que l'accident aeri s'hagi produït "davant de les càmeres". I, pel que fa al maquillatge i la perruqueria d'Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí i Montse Ribé, la gran delicadesa "per la continuïtat".