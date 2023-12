El dissabte 16 de març de 2024 serà la llavor del que aspira a convertir-se en una Diada Nacional del Teatre, com un Sant Jordi massiu, però teatral: La iniciativa pionera Cap Butaca Buida, que s'ha presentat aquest dilluns en el Romea, convida a batre un rècord d'espectadors en un mateix dia, omplint totes les butaques del màxim de teatres de tota Catalunya i convertint el territori en epicentre de les arts escèniques.

"Es tracta que el 16 de març, que és el preàmbul de la Setmana Mundial del Teatre, el màxim de teatres possible se sumin a aquesta iniciativa. Avui ja tenim 25.456 butaques d'espais adherits al projecte i va creixent. Podem arribar a les 150.000 sense comptar les dels ateneus. La idea és que el públic compri entrades per a aquest dia des d'avui mateix. S'hi aniran adherint teatres i s'intentarà aconseguir el rècord d'assistència en sales de Catalunya en un mateix dia", ha assenyalat Isabel Vidal, presidenta de l'Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA), que impulsa la campanya juntament amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i ‘Time Out’, el director d'Estratègia de la qual a Espanya i França, Eduard Voltas, ha manifestat que esperen que "el país es faci seva la iniciativa, que no sigui flor d'un dia i es consolidi com una Diada Nacional del Teatre".

Solidaris amb Pallassos sense Fronteres

Cap Butaca Buida, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona, tindrà a més un costat solidari, perquè un 2% de la recaptació es destinarà, enguany, a Pallassos sense Fronteres, el cofundador de les quals és Tortell Poltrona. Els preus de les entrades, que ja estan disponibles en la web de capbutacabuida.cat, s'aniran actualitzant amb els espectacles i teatres que es vagin adherint, seran estàndards. A partir de febrer s'activarà un comptador amb marxa enrere amb el total de butaques disponibles i les entrades venudes fins a aquell moment.

El Maldà, el Jove Teatre Regina, el Poliorama, la Sala Beckett, la Villarroel, el Tívoli, el Comtal, el Akadèmia o el Romea són alguns dels teatres que ja s'han adherit a la campanya. Entre les obres que es podran veure ells el 16 de març, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, ‘La trena’, ‘Los chicos del coro’, ‘No me toques el cuento’ ‘Esperant Mr. Bojangles’ o ‘Dins el cor del món’.

"Catalunya és teatral i encara amb una bona perspectiva una etapa de creixement a partir del treball coordinat de tots els agents. Hi ha també reconeixement del públic, una bona cartellera, i un sistema teatral modèlic", considera Vidal.

Per a la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, que ha assistit a la presentació en el Romea, la iniciativa és "un repte de país i una bona oportunitat per a promoure el teatre en tot el territori. Un aparador per reflectir el gran talent que hi ha aquí, i sobretot, una manera de motivar a tota la ciutadania a anar al seu equipament més pròxim i gaudir de les arts escèniques".

Múltiples activitats

La jornada del 16 de març estarà repleta d'activitats entorn de les arts escèniques. "Volem que el públic habitual de les sales, però també el que no, tingui marcat en el calendari que aquest és el dia per anar al teatre. Que es regali teatre com a símbol de pertinença a una societat culta, solidària i oberta", ha apuntat Voltas, que ha afegit: "Desitgem que la iniciativa acabi desbordant-nos". Per això, fan una crida al conjunt de teatres i comunitats teatrals de Catalunya a sumar-se.

Segons els impulsors, Cap Butaca Buida "vol demostrar al món el potencial cultural de Catalunya i ser, alhora, solidària. El sector porta anys reclamant el 2% del pressupost de la Generalitat per a inversions en cultura i és per això que ADETCA destinarà aquest mateix percentatge de la recaptació total a un projecte que utilitzi la cultura com a eina de millora i transformació social". En aquesta primera edició, s'ha triat com a entitat beneficiària Pallassos sense Fronteres, per "la seva labor humanitària".

Sobre el reclamat 2% per a Cultura, la consellera Garriga ha apuntat que "portem un bon ritme, hem complert els compromisos adquirits i cada any hem anat incrementant. I aquest 2024, si tenim pressupost, tornarem a fer un pas important per arribar a aquest 2% al final de legislatura, que és el nostre compromís".

En finalitzar la jornada del 16 de març se celebrarà una festa final a Barcelona amb la presència d'autoritats i personalitats del món de la cultura.