Després de més de trenta anys com a cronista judicial i policial, Carlos Quílez presenta les 18 històries criminals que més li han marcat en la seva trajectòria professional. Un llibre que inclou alguns relats escrits pels mateixos presos, que abasten des de condemnats per delictes comuns, violacions o assassinats, com el cas de Rosa Peral, fins a policies d'altres èpoques o alts càrrecs com Sandro Rosell.

'Condenados relatos (Más mala vida)' és un recull d'històries criminals que Carlos Quílez ha conegut de primera mà després de més de trenta anys com a cronista d'informació policial i judicial. Les ha conegut i a vegades les ha patit. Només aquesta proximitat amb el delinqüent, el policia, el jutge i la víctima permet construir aquest relat “desinteressat, però extraordinàriament revelador, de les debilitats de la nostra societat”. Quílez, després de més de trenta anys de periodisme de la ‘mala vida’, ofereix pinzellades de realitat amb aquestes històries protagonitzades per persones que un dia van decidir iniciar un camí sense retorn. Les històries que en aquest llibre de ‘true crime’ presenta l'autor van acompanyades d'altres relats escrits per presos i expressos que, “des de la sinceritat i totalment desmaquillats”, expliquen la seva perspectiva de la vida, de la llibertat, de la presó i de l'extraordinari dolor que han provocat a les seves víctimes. Sandro Rosell (dos anys a la presó preventiva injustament), Rosa Peral (condemnada a vint-i-cinc anys pel crim de la Guàrdia Urbana), Jesús Contreras (conegut com l'atracador del xandall), Flako (el Robin Hood de Vallecas), Emmanuel (cap de la Mara Salvatrucha), Matagatos (exponent d'una raça criminal en vies d'extinció) i amb altres delinqüents i policies que han tingut l'amabilitat d'explicar alguns dels seus records més íntims per escriure els seus relats que traspuen emoció, cruesa i visceralitat. Esment especial al capítol sobre el tràgic i pantomímic judici a l'activista anarquista Salvador Puig Antich. ‘Condemnats relats’ és com un cop de puny de realitat i una foto en primer primer pla de “aquesta societat nostra tan còmplice com víctima dels seus propis fracassos”. Carlos Quílez Lázaro (Barcelona, 1966) és llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster en Periodisme Judicial per la Universitat Autònoma de Madrid. Després de vint anys al capdavant de la secció de tribunals i policia de la Cadena SER a Barcelona, Carlos Quílez va dirigir la secció d'Anàlisi de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Després del seu pas per aquesta institució, va retornar al periodisme de la mà de Crònica Global, la Sexta TV, Rac 1 i TV3. En 2019 va fundar el diari digital Eltaquígrafo.com especialitzat en periodisme de successos. Des de 2022, coordina la secció de successos en el programa ‘I ara Sonsoles’ d'Antena 3. Quílez ha estat professor de periodisme de recerca a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat Internacional de Catalunya i autor d'una dotzena de llibres de ‘true crime’. Va guanyar el Premi Rodolfo Walsh de la Setmana Negra de Gijón i del Premi Crims de Tinta de novel·la negra de la Generalitat de Catalunya.